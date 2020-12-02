Актриса Ребел Уилсон рассказала, как ей удалось похудеть на более чем 20 кг

История борьбы с лишним весом австралийской актрисы Ребел Уилсон стала одной из самых обсуждаемых тем в Сети. В январе 2020 года знаменитость объявила "Год здоровья", и с того времени регулярно информирует своих поклонников о достижениях в похудении.

ФОТО: Из открытых источников

В своем последнем посте в Instargram актриса заявила, что ей удалось достичь желаемого веса. Таким образом Уилсон опередила график похудения, и смогла снизить вес до 75 килограмм менее, чем за год, при этом лишиться более 20 килограммов.





"Несмотря на то, что речь идет не о количестве веса, а о том, чтобы быть здоровым, мне нужно было получить ощутимое измерение в качестве цели, и это было 75 кг", — написала Ребел Уилсон.

Актриса использовала несколько стратегий для похудения. По словам ее личного тренера Джоно Кастано Асеро, Уилсон тренировалась шесть-семь раз в неделю, дополняя свои тренировки ежедневными кардиоупражнениями. Тренер актрисы также посоветовал всем желающим снизить вес проходить по 10 тысяч шагов в день, ведь это способствует ускорению похудения.

Ребел Уислон также рассказывала о соблюдении диеты, а именно о внедрении метода Майра в свою программу похудения. Он привел к конструктивным изменениям в ее привычках питания. Она познакомилась с ограничительной программой снижения веса, которая основана на улучшении здоровья кишечника,

Созданная врачом программа фокусируется на цельных продуктах с высоким содержанием щелочей, предназначенных для уменьшения воспалительных процессов. Она помогает избавиться от лишнего веса, избегая при этом мяса, молочных продуктов, большинства зерновых и обработанных пищевых продуктов, а также кофеина и алкоголя.

Сама актриса определила эмоциональное переедание как причину своего ежедневного потребления 3000 калорий (что выше, чем рекомендовано руководящими принципами общественного здравоохранения), которые мешали ей успешно похудеть в прошлом.

Ранее "Комментарии" рассказывали о пяти продуктах, которые ускоряют похудение.

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