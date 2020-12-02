Актриса Ребел Уилсон рассказала, как ей удалось похудеть на более чем 20 кг

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Елизавета Черных
История борьбы с лишним весом австралийской актрисы Ребел Уилсон стала одной из самых обсуждаемых тем в Сети. В январе 2020 года знаменитость объявила "Год здоровья", и с того времени регулярно информирует своих поклонников о достижениях в похудении.
ФОТО: Из открытых источников
В своем последнем посте в Instargram актриса заявила, что ей удалось достичь желаемого веса. Таким образом Уилсон опередила график похудения, и смогла снизить вес до 75 килограмм менее, чем за год, при этом лишиться более 20 килограммов.
Актриса использовала несколько стратегий для похудения. По словам ее личного тренера Джоно Кастано Асеро, Уилсон тренировалась шесть-семь раз в неделю, дополняя свои тренировки ежедневными кардиоупражнениями. Тренер актрисы также посоветовал всем желающим снизить вес проходить по 10 тысяч шагов в день, ведь это способствует ускорению похудения.
Ребел Уислон также рассказывала о соблюдении диеты, а именно о внедрении метода Майра в свою программу похудения. Он привел к конструктивным изменениям в ее привычках питания. Она познакомилась с ограничительной программой снижения веса, которая основана на улучшении здоровья кишечника,
Созданная врачом программа фокусируется на цельных продуктах с высоким содержанием щелочей, предназначенных для уменьшения воспалительных процессов. Она помогает избавиться от лишнего веса, избегая при этом мяса, молочных продуктов, большинства зерновых и обработанных пищевых продуктов, а также кофеина и алкоголя.
Сама актриса определила эмоциональное переедание как причину своего ежедневного потребления 3000 калорий (что выше, чем рекомендовано руководящими принципами общественного здравоохранения), которые мешали ей успешно похудеть в прошлом.
Ранее "Комментарии" рассказывали о пяти продуктах, которые ускоряют похудение.
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