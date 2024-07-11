Рубрики
МЕНЮ
Черновалова Кристина
Олег Иваница, известный актер в "Дизеле Шоу", теперь защищает Украину на передовой. После двух лет службы на востоке, где ему удалось сбить вражеский дрон, он переведен в зенитно-пулеметное подразделение и сейчас защищает небо над Киевщиной от дронов врага.
Актер и защитник: Олег Иваница рассказывает о службе на фронте
Переход Олега Иваницы от актера к солдату был неожиданным. В интервью Иваница вспомнил, как его мечта о службе в армии усилилась после успешной миссии по уничтожению вражеского дрона. Этот опыт вдохновил его продолжать службу уже в зенитном подразделении.
На востоке Иваница был пулеметчиком, и этот опыт помог ему в новом подразделении, где он и его команда занимаются уничтожением вражеских БПЛА. Он рассказывает, что на передовой он испытывает сильную поддержку от своих собратьев, с которыми вместе переживает тяжелые времена и радуется маленьким победам.
Ранее "Комментарии" писали, что известный украинский писатель криминальных романов Мартин Якуб рассказал, что вступил в ряды Вооруженных Сил Украины (ВСУ). 43-летний автор, известный своими увлекательными произведениями, такими как "Не твое собачье дело" и "Мертвые модели", поделился новостью на своей странице в Facebook.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!