Олег Иваница, известный актер в "Дизеле Шоу", теперь защищает Украину на передовой. После двух лет службы на востоке, где ему удалось сбить вражеский дрон, он переведен в зенитно-пулеметное подразделение и сейчас защищает небо над Киевщиной от дронов врага.

Актер и защитник: Олег Иваница рассказывает о службе на фронте

Переход Олега Иваницы от актера к солдату был неожиданным. В интервью Иваница вспомнил, как его мечта о службе в армии усилилась после успешной миссии по уничтожению вражеского дрона. Этот опыт вдохновил его продолжать службу уже в зенитном подразделении.

На востоке Иваница был пулеметчиком, и этот опыт помог ему в новом подразделении, где он и его команда занимаются уничтожением вражеских БПЛА. Он рассказывает, что на передовой он испытывает сильную поддержку от своих собратьев, с которыми вместе переживает тяжелые времена и радуется маленьким победам.

"Когда мы были на востоке, мне удалось сбить вражеский дрон со взрывчаткой. Он висел над позициями. Я начал мечтать о ПВО, и мне удалось перевестись. Я сейчас в зенитно-пулеметном подразделении. То есть это не ракеты, не какие-то сложные машины. Это просто пацики с пулеметами на пикапах, которые в основном занимаются "шахедами". Я, в принципе, и в предыдущем подразделении был пулеметчиком", – рассказал артист.

Ранее "Комментарии" писали, что известный украинский писатель криминальных романов Мартин Якуб рассказал, что вступил в ряды Вооруженных Сил Украины (ВСУ). 43-летний автор, известный своими увлекательными произведениями, такими как "Не твое собачье дело" и "Мертвые модели", поделился новостью на своей странице в Facebook.