Актер Майкл Хэмбон, игравший Дамблдора в фильме о Гарри Поттере мертв

Актер Майкл Хэмбон, известный по роли профессора Альбуса Дамблдора в популярной франшизе "Гарри Поттер", скончался в возрасте 82 лет.



Умер Майкл Хэмбон, игравший роль Альбуса Дамблдора

Хэмбон начал играть на сцене в начале 1960-х годов, а позже перешел на телевидение и кино. Среди известных ролей в кино — главарь психопатов в фильме Питера Гринуэя, а также пожилой король Георг V в фильме "Речь короля" в 2010 году.

Однако больше всего миру актер запомнился ролью Дамблдора в серии фильмов "Гарри Поттер". Майкл Хэмбон заменил покойного Ричарда Гарриса, сыгравшего профессора в двух первых частях о юном волшебнике.

"Мы с ужасом сообщаем о потере сэра Майкла Хэмбона", — говорится в заявлении семьи актера.

Также они сообщили, что Майкл Хэмбон скончался в больнице, находясь в кругу семьи.

"Любимый муж и отец, Майкл мирно умер в больнице от пневмонии. У его постели была жена Энн и сын Фергус. Майклу было 82 года", – говорится в заявлении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с момента выхода первого фильма о Гарри Поттере прошло более 20 лет, вот как сменились актеры за это время. На серии фотографий можно увидеть и тех актеров, которых уже нет в живых, например, Ричарда Гриффитса, умершего в 2013 и погибшего в 2016 Алана Рикмана.

Также "Комментарии" писали об игре на основе мира магии с Гарри Поттера - Hogwarts Legacy, которая за две недели заработала больше, чем фильм из популярной серии. Самым кассовым фильмом о мире магии является "Гарри Поттер и Смертельные Реликвии: Часть вторая", собравший 1,32 млрд долларов в прокате. В нем также играл Майкл Хэмбон в роли профессора Альбуса Дамблдора.