Актёр из фильма "Убить Билла" умер от коронавируса

В Японии от усложнений коронавирусной инфекции умер актер Синъити Тиба. Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Kyodо.

Синъити Тиба, японский актёр - фото Новини.Лайв

Актёр скончался в возрасте 82 лет.

Синъити Тиба был не только актёром, но и режиссёром, певцом и мастером боевых искусств. Часто он использовал псевдоним "Сонни" Тиба.

Известно, что он заболел коронавирусом в конце июля. Свою изоляцию Тиба проводил дома, но уже 8 августа его забрали в госпиталь. Уже в больнице Синъити подключили к аппарату ШВЛ. Подчёркивается, что он не был вакцинирован.

Свою популярность "Сонни" приобрёл снимаясь в различных кинокартинах про боевые искусства. Японский актёр снялся в более 120 фильмах, среди них "Манеры выживать 5+", "Суши гёл", "Тройной форсаж: Токийский дрифт", "Провал во времени", "Властелины стихий", "Обреченный на одиночество" и известная кинокартина "Убить Билла" Квентина Тарантино снятый в 2003 году.

В "Убить Билла" актёр сыграл Хаттори Ханзо — хозяина чайной, который когда-то обучал главного героя боевым искусствам и к которому главная героиня фильма Беатрикс Киддо ( Ума Турман) обращается за помощью.

Напомним, что в 2004 году Синъити Тиба основал свою школу начинающих каскадеров и актеров фильмов о боевых искусствах под названием "Японский боевой клуб".

Как пишет The Japan Times, у актёра осталось трое детей. При чём, все из них пошли по стопам своего звёздного отца.

Ранее "Комментарии" писали, что звезда "Зачарованных" попала в аварию.





















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