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Звезда «Зачарованных» попала в аварию: что произошло

Американская актриса Алисса Милано попала в Лос-Анджелесе в дорожно-транспортное происшествие: детали инцидента

18 августа 2021, 18:40
Автор:

Светлана Шкурупий

48-летняя популярная актриса, звезда телесериала "Зачарованные" Алисса Милано попала в аварию вместе со своим дядей, которому стало плохо за рулем.

Звезда «Зачарованных» попала в аварию: что произошло

Алисса Милано / Фото: wall.alphacoders

Издание People сообщает, что знаменитость сидела на переднем пассажирском кресле внедорожника Ford. С 63-летним дядей, который был за рулем транспортного средства, они передвигались по автостраде Лос-Анджелеса, но в один момент мужчина потерял сознание. Предполагается, что причиной стал сердечный приступ. В результате автомобиль выехал на соседнюю полосу и врезался в другую машину. Актрисе удалось дотянуться рукой до тормозов и остановить внедорожник. 

Актриса рассказала, что пыталась спасти своего дядю, делая ему искусственное дыхание, затем за ним приехала "скорая" помощь и доставила его в медицинское учреждение. О его состоянии здоровья пока неизвестно. Алисса Милано в аварии не пострадала, с места ДТП ее забрал супруг Дэвид Бульяри.

Позже звезда "Зачарованных" в своем аккаунте в Twitter опубликовала пост, в котором отметила, как важно защищать своих близких и призвала фолловеров изучать основы сердечно-легочной реанимации. 

Напомним, что 48-летняя актриса Алисса Милано показала, как выглядит ее лицо без косметики. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фотографию, на которой позирует в домашней обстановке, на кровати в пижаме. На ее лице совершенно нет макияжа, а фильтров, которыми пользуются многие знаменитости в социальной сети, она не применяла.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известная актриса Роуз Макгоуэн, наиболее популярна по роли Пейдж в телесериале "Зачарованные", шокировала поклонников неожиданным признанием. Знаменитость заявила, что в 15-летнем возрасте ее совратил голливудский режиссер.


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Источник: https://people.com/tv/alyssa-milano-and-uncle-car-accident/
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