Актер из РФ и звезда "Сватов" ответил, почему молчащие россияне не заслуживают прощения

Российский актер Александр Феклистов, получивший известность благодаря роли Сан Саныча в сериале "Сваты", высказался о россиянах, молчащих о войне. Артист, поддержавший Украину и уехавший за границу, объяснил, почему они не заслуживают прощения, и сделал это с помощью одной фразы из поэзии.

Александр Феклистов (фото из открытых источников)

Феклистов, живущий в настоящее время в Испании, поделился своими мыслями в интервью на YouTube-канале Radio Van. Он отметил, что обычно пытается не осуждать других, но не может понять, как соотечественники продолжают молчать о войне.

"Каждый принимает решение сам для себя. Я никого не осуждаю. Но в какой-то части моей души, если она существует, бьется фраза поэта: "Чужого горя не бывает, кто это подтвердит боится, — наверное, просто убивает, или готовится в убийцы". Вот это во мне живет. отечественники убивают других людей?" – сказал актер.

Феклистов подчеркнул, что поступки молчащих не должны быть забыты или прощены.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Анна Кошмал рассказала о разрыве с коллегами из "Сватов" . В откровенном интервью украинская актриса и звезда популярного сериала "Сваты" Анна Кошмал высказалась о своих бывших коллегах, открыто поддерживающих политику Кремля. Речь идет о Федоре Добронравове и Татьяне Кравченко, актерах, с которыми Кошмал делила кадр в течение нескольких сезонов популярной драмы.

"Многие ошибочно считают, что отношения между актерами в сериале переносятся и в реальную жизнь, но это далеко не так," говорит Кошмал. "Да, мы могли вместе поужинать или обсудить текущие дела, но за пределами съемочной площадки наше общение было минимальным."