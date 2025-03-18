Актер из РФ и звезда "Сватов" ответил, почему молчащие россияне не заслуживают прощения

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Лиля Воробьева
Российский актер Александр Феклистов, получивший известность благодаря роли Сан Саныча в сериале "Сваты", высказался о россиянах, молчащих о войне. Артист, поддержавший Украину и уехавший за границу, объяснил, почему они не заслуживают прощения, и сделал это с помощью одной фразы из поэзии.
Александр Феклистов (фото из открытых источников)
Феклистов, живущий в настоящее время в Испании, поделился своими мыслями в интервью на YouTube-канале Radio Van. Он отметил, что обычно пытается не осуждать других, но не может понять, как соотечественники продолжают молчать о войне.
Феклистов подчеркнул, что поступки молчащих не должны быть забыты или прощены.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Анна Кошмал рассказала о разрыве с коллегами из "Сватов" . В откровенном интервью украинская актриса и звезда популярного сериала "Сваты" Анна Кошмал высказалась о своих бывших коллегах, открыто поддерживающих политику Кремля. Речь идет о Федоре Добронравове и Татьяне Кравченко, актерах, с которыми Кошмал делила кадр в течение нескольких сезонов популярной драмы.
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