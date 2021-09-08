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Актер сериала "Поймать Кайдаша" женился на своей возлюбленной

Пара организовала свадьбу и венчание в кратчайшие сроки

сегодня, 19:20
Автор:

Козлова Альбіна

Пара из украинских актрисы и актера заключила официальный брак в столичном ЗАГСе. Об этом известно из Instagram невесты Анастасии Цымбалару.

Актер сериала "Поймать Кайдаша" женился на своей возлюбленной

Свадьба звездных молодоженов, фото Instagram

Григорий Бакланов и Анастасия Цымбалару также обвенчались в церкви. Как написала невеста в посте, у влюбленных было только два выходных от съемок. Поэтому пара решила сделать нереальное — организовать свадьбу за два дня. Девушка призналась, что у них не было ни платья, ни костюма, ни обручальных колец — все сделали за сутки. Платье невеста заказывала в свадебном салоне в Мукачево.

"Забрав кольца я плакала в машине потому, что они были лучше, чем я даже могла себе представить", — написала Анастасия.

Анастасия и Григорий вместе уже три года, оба снимаются в украинском кино.

Григорий Бакланов прославился, сыграв в сериале "Поймать Кайдаша" Лаврентия Кайдаша. Сериал вышел на экраны в 2020 году и покорил сердца украинцев. Также Григорий снялся в главной роли в фильме "Адская хоругвь, или Рождество Казацкое". Актер имеет на своем счету немалый список кинолент, где играл главные и второстепенные роли, их общее количество — более 30.

Анастасия Цымбалару получила известность после роли в сериале "Папик". Также она играла в фильмах и сериалах: "Виновата любовь", "Скажи мне правду", "Долгая дорога к счастью", "Гадалка".

Как сообщал портал "Комментарии", дом детства гитариста The Beatles уйдет "с молотка" на аукционе. Дом, в котором прошло детство легенды The Beatles Джорджа Харрисона, выставили на аукцион. Соответствующее объявление размещено в каталоге аукционного дома Omega Auctions, занимающегося организацией торгов.


Актер сериала ”Поймать Кайдаша” женился на своей возлюбленной - фото 2
Актер сериала ”Поймать Кайдаша” женился на своей возлюбленной - фото 3
Актер сериала ”Поймать Кайдаша” женился на своей возлюбленной - фото 4


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Источник: https://www.instagram.com/p/CTXUU2Iq2w6/
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