Дом детства гитариста The Beatles уйдет "с молотка" на аукционе

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Хмільовська Інна
Дом, в котором прошло детство легенды The Beatles Джорджа Харрисона, выставили на аукцион. Соответствующее объявление размещено в каталоге аукционного дома Omega Auctions, занимающегося организацией торгов.
Дом детства гитариста The Beatles, фото с открытых источников
Дом на улице Аптон-стрит оценили в 160-200 тысяч фунтов (почти 200 тысяч долларов). Семья Харрисонов заселилась в особняк в 1950-м, когда будущему известному музыканту было шесть лет. Там он провел детство и юность — до 1962 года, а уже в 1963-м вышла первая пластинка The Beatles — Please Please Me.
В этом доме Джордж провел свои годы становления в The Beatles вскоре после переезда семьи Харрисонов в 1962 году. Согласно данным Zoopla, с 2014 года средние цены на жилье в этом районе выросли на 20%.
Этот просторный семейный дом с 3 спальнями удален от центра города примерно на 14 километров, в нем расположены три спальни, ванная комната, туалет и столовая с кухней. На заднем дворе разбит небольшой сад. Дом расположен в пригороде Спик, примерно в 8 милях к юго-востоку от центра Ливерпуля.
Как и в случае с аукционами недвижимости в Великобритании, юридический обмен контрактами произойдет сразу после удара молотка, и сразу после аукциона будет выплачен 10% депозит. Завершение требуется в течение 4 недель.
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