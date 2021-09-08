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Дом детства гитариста The Beatles уйдет "с молотка" на аукционе

Коттедж в пригороде английского города Ливерпуля, в котором вырос соло-гитарист легендарной группы The Beatles Джордж Харрисон, будет продан на аукционе

сегодня, 15:25
Автор:

Хмільовська Інна

Дом, в котором прошло детство легенды The Beatles Джорджа Харрисона, выставили на аукцион. Соответствующее объявление размещено в каталоге аукционного дома Omega Auctions, занимающегося организацией торгов.

Дом детства гитариста The Beatles уйдет "с молотка" на аукционе

Дом детства гитариста The Beatles, фото с открытых источников

Дом на улице Аптон-стрит оценили в 160-200 тысяч фунтов (почти 200 тысяч долларов). Семья Харрисонов заселилась в особняк в 1950-м, когда будущему известному музыканту было шесть лет. Там он провел детство и юность — до 1962 года, а уже в 1963-м вышла первая пластинка The Beatles — Please Please Me.

Дом детства гитариста The Beatles уйдет ”с молотка” на аукционе - фото 2

В этом доме Джордж провел свои годы становления в The Beatles вскоре после переезда семьи Харрисонов в 1962 году. Согласно данным Zoopla, с 2014 года средние цены на жилье в этом районе выросли на 20%.

Этот просторный семейный дом с 3 спальнями удален от центра города примерно на 14 километров, в нем расположены три спальни, ванная комната, туалет и столовая с кухней. На заднем дворе разбит небольшой сад. Дом расположен в пригороде Спик, примерно в 8 милях к юго-востоку от центра Ливерпуля. 

Как и в случае с аукционами недвижимости в Великобритании, юридический обмен контрактами произойдет сразу после удара молотка, и сразу после аукциона будет выплачен 10% депозит. Завершение требуется в течение 4 недель.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что разъяренная женщина показала стену высотой 2,5 метра, что выстроили, пока ее не было дома. В Великобритании женщина выразила свою ярость по возвращении домой, обнаружив, что строители поставили на краю своего сада огромную бетонную стену высотой 20 футов — почти 2,5 метра в высоту.


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Источник: https://bid.omegaauctions.co.uk/auction/lot/lot-386---george-harrison-childhood-home---25-upton-green-speke/?lot=14895&so=0&st=&sto=0&au=43&ef=&et=&ic=False&sd=0&pp=48&pn=8&g=1
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