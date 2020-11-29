Актер, сыгравший Дарта Вейдера, умер вследствие тяжелой болезни

Ушел из жизни актер Дэвид Проуз, наиболее известный как исполнитель роли Дарта Вейдера в классической трилогии "Звездных войн".

Дэвид Проуз | фото: twitter.com

Трагической новостью поделилось его агентство Bowington Management на своем аккаунте в социальной сети Twitter. В публикации говорится, что Дэвид Роуз скончался в результате тяжелой болезни, но никаких деталей не сообщается.

Известно, что роль Дарта Вейдера, стала одной из самых успешных в его карьере, несмотря на то, что настоящее лицо актера не было показано в кадре, а голос был заменен.

Еще Дэвид Проуз прославился в Великобритании благодаря роли супергероя, которого называли Человек Кодекса Зеленого Креста. Его главной задачей было объяснять детям правила дорожного движения. За этого персонажа актер получил Орден Британской империи.

Поклонники кинотрилогии скорбят по актеру и публикуют соответствующие посты в Twitter: "Дэвидом Проузом восхищались многие фанаты. Пусть он упокоится с миром. Соболезнования из Канады", "Жесты, движения и осанка Дэвида Проуза сделали Вейдера фигурой, которая покоряла нас на протяжении десятилетий", "Очень печальная новость. До сих пор помним Кодекс Зеленого Креста", — прокомментировали пользователи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что умер известный советский актер, сыгравший в десятках фильмов.

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