Умер известный советский актер, сыгравший в десятках фильмов

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Елизавета Черных
Сегодня, 24 ноября, общество узнало о смерти популярного советского актера Владимира Фирсова. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Артист скончался на 77 году жизни.
ФОТО: Из открытых источников
За свою актерскую карьеру Владимир Фирсов сыграл в более 60 фильмах, среди которых "Дорогое удовольствие", "Принцесса цирка", "Москва слезам не верит", "Дальнобойщики", "Закон и порядок: Отдел оперативных расследований" и многих других. Однако, наибольшую популярность актеру принесла роль в известном фильме Марка Захарова "Тот самый Мюнхаузен", где Фирсов блистательно сыграл мима.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что у популярной певицы, экс-солистки группы "Тату" Юлии Волковой случился рецидив рака щитовидной железы.
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