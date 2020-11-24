Умер известный советский актер, сыгравший в десятках фильмов

Сегодня, 24 ноября, общество узнало о смерти популярного советского актера Владимира Фирсова. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Артист скончался на 77 году жизни.

ФОТО: Из открытых источников

"Днем 21 ноября нарядом скорой помощи была констатирована смерть 76-летнего артиста Владимира Фирсова. Медики установили, что давность смерти составила несколько часов, а предварительный диагноз — острая сердечно-сосудистая недостаточность", — сообщают российские СМИ.

За свою актерскую карьеру Владимир Фирсов сыграл в более 60 фильмах, среди которых "Дорогое удовольствие", "Принцесса цирка", "Москва слезам не верит", "Дальнобойщики", "Закон и порядок: Отдел оперативных расследований" и многих других. Однако, наибольшую популярность актеру принесла роль в известном фильме Марка Захарова "Тот самый Мюнхаузен", где Фирсов блистательно сыграл мима.

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