Актер Тарас Цымбалюк женился: что известно о его избраннице

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Лиля Воробьева
Известный украинский актер Тарас Цимбалюк больше не холостяк. Теперь он — женатый мужчина. Его избранницей стала любимая девушка Тина. О счастливом событии в их совместной жизни написала его любимая на своих странице в Instagram.
Тарас Цимбалюк (фото из открытых источников)
Тина поделилась с пользователями социальной сети подробностями свадьбы с актером. Она рассказала, что они расписались 3 июля, через три года после их знакомства. Праздник состоялся в кругу родных и близких за пределами Киева.
Тина также призналась, что взяла фамилию своего мужа. Теперь она уже официально — Тина Цимбалюк.
Об избраннице известного украинского актера известно немного. С ее профиля в соцсети стало известно, что она по профессии — визажист. Девушка пристально следит за своим телом и здоровьем в целом. Красавица обожает путешествовать и публиковать свои откровенные фотографии. На ее странице очень много общих фотографий с Тарасом Цимбалюком.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Тарас Цимбалюк честно рассказал, почему распался его первый брак, в интервью для программы "Звездный путь". Актер признался, что только в 29 лет понял, что такое настоящая любовь. И это несмотря на то, что он уже был в официальном браке, который длился два года.
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