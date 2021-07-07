logo
Русский Українська

BTC/USD

34607.02

ETH/USD

2355.75

LTC/USD

140.97

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Актер Тарас Цымбалюк женился: что известно о его избраннице
commentss НОВОСТИ Все новости

Актер Тарас Цымбалюк женился: что известно о его избраннице

Его женой стала девушка по имени Тина

сегодня, 19:01
Автор:

Лиля Воробьева

Известный украинский актер Тарас Цимбалюк больше не холостяк. Теперь он — женатый мужчина. Его избранницей стала любимая девушка Тина. О счастливом событии в их совместной жизни написала его любимая на своих странице в Instagram.

Актер Тарас Цымбалюк женился: что известно о его избраннице

Тарас Цимбалюк (фото из открытых источников)

Тина поделилась с пользователями социальной сети подробностями свадьбы с актером. Она рассказала, что они расписались 3 июля, через три года после их знакомства. Праздник состоялся в кругу родных и близких за пределами Киева.

"Вышла замуж за лучшего парня на свете. 3 июля — ровно три года нашим отношениям. Теперь — это день нашего бракосочетания. Отпраздновали его в кругу близких и родных", — сообщила она.

Тина также призналась, что взяла фамилию своего мужа. Теперь она уже официально — Тина Цимбалюк.

"Теперь шансов назвать меня Тоней не осталось. Потому что Антоненко Тина иногда выходила Тонею. Поэтому прошу любить и жаловать — Тину Цимбалюк", — заявила она.

Об избраннице известного украинского актера известно немного. С ее профиля в соцсети стало известно, что она по профессии — визажист. Девушка пристально следит за своим телом и здоровьем в целом. Красавица обожает путешествовать и публиковать свои откровенные фотографии. На ее странице очень много общих фотографий с Тарасом Цимбалюком.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Тарас Цимбалюк честно рассказал, почему распался его первый брак, в интервью для программы "Звездный путь". Актер признался, что только в 29 лет понял, что такое настоящая любовь. И это несмотря на то, что он уже был в официальном браке, который длился два года.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/tina_tsymbaliuk/?hl=ru
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ