Актер Тарас Цымбалюк женился: что известно о его избраннице

Известный украинский актер Тарас Цимбалюк больше не холостяк. Теперь он — женатый мужчина. Его избранницей стала любимая девушка Тина. О счастливом событии в их совместной жизни написала его любимая на своих странице в Instagram .

Тина поделилась с пользователями социальной сети подробностями свадьбы с актером. Она рассказала, что они расписались 3 июля, через три года после их знакомства. Праздник состоялся в кругу родных и близких за пределами Киева.

"Вышла замуж за лучшего парня на свете. 3 июля — ровно три года нашим отношениям. Теперь — это день нашего бракосочетания. Отпраздновали его в кругу близких и родных", — сообщила она.

Тина также призналась, что взяла фамилию своего мужа. Теперь она уже официально — Тина Цимбалюк.

"Теперь шансов назвать меня Тоней не осталось. Потому что Антоненко Тина иногда выходила Тонею. Поэтому прошу любить и жаловать — Тину Цимбалюк", — заявила она.

Об избраннице известного украинского актера известно немного. С ее профиля в соцсети стало известно, что она по профессии — визажист. Девушка пристально следит за своим телом и здоровьем в целом. Красавица обожает путешествовать и публиковать свои откровенные фотографии. На ее странице очень много общих фотографий с Тарасом Цимбалюком.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Тарас Цимбалюк честно рассказал, почему распался его первый брак, в интервью для программы "Звездный путь". Актер признался, что только в 29 лет понял, что такое настоящая любовь. И это несмотря на то, что он уже был в официальном браке, который длился два года.