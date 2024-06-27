Актер Юрий Фелипенко рассказал почему стал добровольцем

Юрий Фелипенко, известный своими ролями в популярных сериалах "Цвет страсти" и "Обещание Богу", еще в апреле этого года Юрий стал частью Вооруженных сил Украины. Актер рассказал, что решил не ждать призыва, а сам записался в армию, подчеркивая своё желание активно участвовать в защите страны.

Актер Юрий Фелипенко объяснил, почему добровольно мобилизовался

Сейчас Юрий Фелипенко в составе батальона ударных беспилотных авиационных комплексов (БПАК) "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады

“Я пошел добровольцем, мне не приходила повестка, у меня не было брони. Мобилизовался, прошел базовую общевойсковую подготовку. А поскольку я сначала прошел рекрутинг и мне сказали, что "Ахиллес" берет меня к себе. Поэтому после базовой общевойсковой подготовки, которую проходят абсолютно все военнообязанные, когда их мобилизуют, меня не забрали неизвестно куда, а забрали именно в "Ахиллес". Как договаривались, так все и произошло, – рассказал он.

Юрий Фелипенко поделился, что его решение добровольно присоединиться к армии дало ему уверенность в том, что он находится там, где должен быть, и выполняет свой гражданский долг. Актер отмечает, что такой шаг обеспечивает ему внутреннее спокойствие и уверенность в правильности своих действий, что для него важно как для личности, так и для гражданина.

Кроме того, актер рассказал, что уже с 2014 года думал о службе. Но тогда ему не хватило смелости. Сейчас, набравшись опыта, Юрий чувствует, что готов защищать свою страну.

Ранее “Комментарии” писали, что фронтмен украинской группы Our Atlantic, Виктор Байда, вступил в Вооруженные Силы Украины. Он рассказал в Instagram, что скоро приступит к военным учениям, хотя начало его пути в армию было сложным.