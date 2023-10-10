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Активный поклонник Путина и режима Кремля: умер известный украинский актер

Михаил Голубович скончался в 79 лет

10 октября 2023, 22:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Умер известный в нашей стране актер Михаил Голубович, ему было 80 лет. Что явилось причиной смерти актера неизвестно. Но в последнее время он сетовал за поддержку России.

Активный поклонник Путина и режима Кремля: умер известный украинский актер

Михаил Голубович (фото из открытых источников)

Еще в 2014 году Голубович жил в Луганске. Во время оккупации актер продолжал работать в Луганске и известен тем, что прославлял кремлевского диктатора Путина. Много лет Голубович был руководителем Луганского академического украинского музыкально-драматического театра.


Во время войны он организовывал выступления для оккупантов, организовывая для них досуг и не беспокоился, что они уничтожают украинцев, хотя сам известный актер родился и провел детские годы на территории Черкасской области.

Сегодня известно и то, что Михаил Голубович часто играл в фильмах представителей украинского казачества. Важно, что в этом году он еще получил от РФ звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".

Известный актер известен по своим ролям в таких кинофильмах, как "Пропала грамота", "Дума о Тарасе Бульбе", "Дорога на Січ", "Казаки уходят" и других. Благодаря этим работам он стал популярен в нашей стране.

В апреле прошлого года, во время продолжения российского вторжения, Голубович попал под санкции Евросоюза, а также был включен в список санкций Канады "за соучастие в продолжающихся нарушениях суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны российского режима".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умерла известная российская актриса . В Российской Федерации умерла еще одна знаменитость – российская актриса Ирина Мирошниченко. Она ушла из жизни в отделении реанимации, ей было 82 года.


 



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