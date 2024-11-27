

















Артистка Ирина Горбачева, родившаяся в Мариуполе, разрушенном российскими войсками, активно поддерживает российскую пропаганду и воспевает пропутинские власти. Она приняла участие в съемках российского пропагандистского сериала, созданного при поддержке прокремлевской организации "Движение первых", сообщает ТСН. Этот сериал, направленный на влияние на сознание школьников 8-11 классов, имеет целью формировать определенные идеологические взгляды среди молодежи.

Ирина Горбачева (фото из открытых источников)

В сериале Ирина Горбачева сыграла учительницу, которая с помощью "душевного разговора" помогает новенькой старшекласснице справиться с буллингом. В конце серии школьники получают урок, осознавая "ужасность ситуации". В последних кадрах учащиеся сидят в рубашках с логотипом "Движение первых", организации, напоминающей советское пионерство.

Актриса в сериале одета в коричневый пиджак, являющийся стилистическим элементом, часто используемым в советских фильмах.

В 2023 году Горбачева заявила, что поддерживает Россию и решила там жить. В том же году она развелась с украинским певцом Антоном Савлеповым из-за разницы во взглядах на войну, поскольку он осудил российское вторжение в Украину.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у променявшая свою страну на кровавые рубли странская певица стала "певицей года" в России. Исполнительница из Украины Анна Асти после того, как началась война, продолжает жить и петь в РФ. Бывшая украинка постоянно участвует в российских музыкальных мероприятиях, борется за номинации в музыкальных премиях.

Недавно певица получила в РФ награду "Лучшая певица года", еще удостоенная наград "Прорыв года" и "Песня года". Бывшая жительница Черкасс очень рада своим песенным победам в нескольких номинациях, поэтому просто на сцене высказалась, что "не зря" пела для жителей РФ.





