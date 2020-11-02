kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.11.2020

BTC/USD

13481.36

ETH/USD

385.52

LTC/USD

53.78

НБУ 02.11.2020

USD/UAH

28.75

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Актриса из сериала "Клон" впервые стала мамой
commentss НОВОСТИ Все новости

Актриса из сериала "Клон" впервые стала мамой

Звезда сериала опубликовала первые фото ребенка

сегодня, 17:00
Автор:

Светлана Шкурупий

33-летняя актриса и фотомодель Стефани Бриту, наиболее известна ролью Самиры в бразильском мелодраматическом сериале "Клон", впервые стала мамой. Этой замечательной новостью знаменитость поделилась со своими подписчиками на своей странице в Instagram.

Актриса из сериала "Клон" впервые стала мамой

актриса Стефани Бриту | фото из открытых источников

Известно, что мальчик, которого назвали Антонио Энрико, родился в одном из роддомов Рио-де-Жанейро, путем кесарева сечения. Сейчас мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Стефани даже опубликовала первые фотографии своего малыша, показав его крохотные ножки. Знаменитость отметила, что это самый счастливый день в их с мужем жизни. 

К слову, отец мальчика Игорь Рачковски — бизнесмен и юрист. В браке со звездой "Клона" он состоит уже два года. До этого Стефани была замужем за футболиста клуба "Милан", но их союз распался из-за того, что мужчина ей изменял.

Напомним, что Стефани Бриту запомнилась зрителям по роли Самиры в телесериале "Клон", а также она сыграла в фильмах "Карибский цветок" и "Наша жизнь". В последнее время актриса полностью сосредоточена на семейной жизни, поэтому мало времени уделяет своей профессии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда сериала "Клон" удивила поклонников внешним видом.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/sthefanybrito/?utm_source=ig_embed
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ