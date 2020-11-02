Актриса из сериала "Клон" впервые стала мамой

33-летняя актриса и фотомодель Стефани Бриту, наиболее известна ролью Самиры в бразильском мелодраматическом сериале "Клон", впервые стала мамой. Этой замечательной новостью знаменитость поделилась со своими подписчиками на своей странице в Instagram.

актриса Стефани Бриту | фото из открытых источников

Известно, что мальчик, которого назвали Антонио Энрико, родился в одном из роддомов Рио-де-Жанейро, путем кесарева сечения. Сейчас мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Стефани даже опубликовала первые фотографии своего малыша, показав его крохотные ножки. Знаменитость отметила, что это самый счастливый день в их с мужем жизни.

К слову, отец мальчика Игорь Рачковски — бизнесмен и юрист. В браке со звездой "Клона" он состоит уже два года. До этого Стефани была замужем за футболиста клуба "Милан", но их союз распался из-за того, что мужчина ей изменял.

Напомним, что Стефани Бриту запомнилась зрителям по роли Самиры в телесериале "Клон", а также она сыграла в фильмах "Карибский цветок" и "Наша жизнь". В последнее время актриса полностью сосредоточена на семейной жизни, поэтому мало времени уделяет своей профессии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда сериала "Клон" удивила поклонников внешним видом.

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