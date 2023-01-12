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Актриса Олеся Жураковская возглавила "Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра"

Ранее должность директора и художественного руководителя театра занимал Станислав Жирков

12 января 2023, 18:43
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Сегодня, 12 января на официальной странице "Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра" в Facebook было объявлено о смене действующего руководства. Так, теперь обязанности директора-художественного руководителя театра будет временно исполнять известная украинская актриса Олеся Жураковская. 

Актриса Олеся Жураковская возглавила "Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра"

Олеся Жураковская, из открытых источников


Решение о назначении Олеси Жураковской, сказано в сообщении, было принято Департаментом культуры КГГА. Известно, что актриса будет занимать должность временно, до окончания военного положения. Только после долгожданной победы Украины над путинской ордой будет проведен полноценный конкурс на данную должность. 


Сама Олеся Жураковская заявила, что во время ее руководства, театр продолжит двигаться в уже заданном ранее направлении — он будет развиваться в пространстве современных европейских ценностей и предрассудков. 


Выходит, что Заслуженной артистке предстоит продолжить дело своего предшественника Станислава Жиркова, который в партнерстве с главным режиссером театра Тамарой Труновой смогли вывести его на совершенно новый уровень: различные творческие коллаборации, сотрудничество с иностранными режиссерами и актерами, создание совершенно новых и откровенных спектаклей. 


"Моя главная цель — это, в условиях современной реальности, не потерять то, что уже нами всеми сделано. Не только сохранить, но и постараться приумножить достижения нашего театра", — подчеркивает Олеся Жураковская. 


Напомним, не так давно наше издание рассказало о подробностях создания спектакля" Вторжение", главные роли в котором исполнили, как польские, так и украинские актрисы. По этому поводу Олеся Жураковская и ее коллеги из Польши дали эксклюзивное интервью нашим журналистам.



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