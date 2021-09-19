Актриса сериала "Крепостная" закрутила роман с комиком

Звезда сериала подтвердила свой роман, фото СтарХит

Актриса Екатерина Ковальчук из России, сыграла главную роль в сериале "Крепостная" предстала перед публикой с любимым. Об этом сообщает УНИАН.

На презентацию сети ресторанов Гарика Харламова HOT DOG BULLDOG актриса пришла вместе с ним. Отметим, что Харламову 40 лет, а Ковальчук — 28. Ранее пара не афишировала свои отношения, но папарацци говорили, что между ними проскочила искра после совместных съемок в сериале "Гусар".

На презентации российский комик Гарик Харламов выглядел стройнее и отдохнувшим. По словам актера и шоумена, он сбросил вес, несмотря на то, что открыл свою сеть ресторанов фаст-фуда.

Пара сидела за отдельным столиком и танцевала под музыку. Затем они фотографировались с друзьями и мамой Гарика. Напомним, что Гарик ранее развелся с актрисой Кристиной Асмус. Известно, что в новых отношениях комик уже минимум полгода.

Кстати, третий сезон сериала "Крепостная" должен выйти 24 сентября 2021 года. Хотя, точная дата, когда украинцы смогут посмотреть сериал на СТБ, еще не определена. Предварительно, новые серии будут показаны осенью этого года, предположительно в октябре. Поклонники сериала ждут развязки, ведь режиссеры оставили всех с вопросом: "Что же с случилось с мужем крепостной Екатерины?".

Отметим, что Екатерина Ковальчук стала популярной в России, Украине и Польше благодаря тому, что исполнила главную роль в сериале.

Хотя, Екатерина впервые начала сниматься в кино в Голливуде. Там она исполнила главную роль Камден в фильме "Рядовой". Также актриса снималась в фильмах и сериалах: "Две сестры", "Как гусар во времени путешествовал", "Девушка с плеером", "Чудотворная", "Hardin" и других.

Как сообщал портал "Комментарии", известная шахматистка подала иск в суд на Netflix из-за сериала "Ход королевы".





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