logo

BTC/USD

98115.62

ETH/USD

3911.01

LTC/USD

136.51

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Актрису из фильма "Москва слезам не верит" срочно госпитализировали в тяжелом состоянии
commentss НОВОСТИ Все новости

Актрису из фильма "Москва слезам не верит" срочно госпитализировали в тяжелом состоянии

Сообщается, что актрисе вызвали скорую и ее доставили в больницу.

4 декабря 2024, 22:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Народная артистка России Ирина Муравьева, известная своей ролью в культовом фильме "Москва слезам не верит", по сообщениям российских Telegram-каналов, была госпитализирована из-за резкой боли в кишечнике. Согласно данным, 75-летняя актриса находилась в стационаре, но уже была выписана, а врачи рекомендовали пройти дальнейшее обследование.

Актрису из фильма "Москва слезам не верит" срочно госпитализировали в тяжелом состоянии

Ирина Муравьева (фото из открытых источников)

Однако позже сын актрисы выступил с заявлением, в котором назвал эту информацию фейковой. По его словам, Муравьева чувствует себя хорошо и не нуждалась в медицинской помощи. Он подчеркнул, что его мать "чувствует себя на 30 лет младше", а сообщение о ее состоянии здоровья назвал выдумкой.

Эта ситуация еще раз демонстрирует, как часто новости о здоровье знаменитостей становятся предметом противоречивых сообщений и вызывают дополнительное внимание в медиапространстве.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что солист популярной группы с 90-х в тяжелом состоянии попал в больницу. Солиста популярной в 90-х годах российской группы "Отпетые мошенники" Игоря Гарика Богомазова госпитализировали в Москве.

Согласно информации пропагандистского телеграмм-канала Mash, 49-летнему музыканту стало плохо из-за перенесенной пневмонии. Пропагандисты отмечают, что артист жаловался врачам на общую слабость и повышенное АД. Во время медицинского обследования у Богомазова обнаружили гипертоническую болезнь, а также артрит и подагру.

Также "Комментарии" писали о том, что попавшему в больницу российскому певцу стало хуже . Российская знаменитость Николай Носков, который сейчас находится в больнице и находится в состоянии средней тяжести, имеет еще одно осложнение. Как сообщает российский пропагандистский телеграмм-канал Mash, у певца на фоне пневмонии еще и диагностировали закупорку легочной артерии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/mash/59725
Теги:

Новости

Все новости