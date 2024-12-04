Народная артистка России Ирина Муравьева, известная своей ролью в культовом фильме "Москва слезам не верит", по сообщениям российских Telegram-каналов, была госпитализирована из-за резкой боли в кишечнике. Согласно данным, 75-летняя актриса находилась в стационаре, но уже была выписана, а врачи рекомендовали пройти дальнейшее обследование.

Ирина Муравьева (фото из открытых источников)

Однако позже сын актрисы выступил с заявлением, в котором назвал эту информацию фейковой. По его словам, Муравьева чувствует себя хорошо и не нуждалась в медицинской помощи. Он подчеркнул, что его мать "чувствует себя на 30 лет младше", а сообщение о ее состоянии здоровья назвал выдумкой.

Эта ситуация еще раз демонстрирует, как часто новости о здоровье знаменитостей становятся предметом противоречивых сообщений и вызывают дополнительное внимание в медиапространстве.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что солист популярной группы с 90-х в тяжелом состоянии попал в больницу. Солиста популярной в 90-х годах российской группы "Отпетые мошенники" Игоря Гарика Богомазова госпитализировали в Москве.

Согласно информации пропагандистского телеграмм-канала Mash, 49-летнему музыканту стало плохо из-за перенесенной пневмонии. Пропагандисты отмечают, что артист жаловался врачам на общую слабость и повышенное АД. Во время медицинского обследования у Богомазова обнаружили гипертоническую болезнь, а также артрит и подагру.

Также "Комментарии" писали о том, что попавшему в больницу российскому певцу стало хуже . Российская знаменитость Николай Носков, который сейчас находится в больнице и находится в состоянии средней тяжести, имеет еще одно осложнение. Как сообщает российский пропагандистский телеграмм-канал Mash, у певца на фоне пневмонии еще и диагностировали закупорку легочной артерии.

