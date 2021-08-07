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Александр Зинченко встретил жену и дочь из роддома: как назвали девочку (ФОТО)

Жена футболиста, показала, как муж встречал ее и дочь из роддома

сегодня, 09:22
Автор:

Лиля Воробьева

Известный украинский футболист, что сегодня выступает за "Манчестер Сити", Александр Зинченко недавно стал отцом, у него родилась дочь. Поэтому спортсмен 6 августа забрал из роддома свою жену, телеведущую Владу Седан и дочь. Зинченко очень ярко украсил дом. Об этом на своей странице в Instagram сообщила счастливая мама.

Александр Зинченко встретил жену и дочь из роддома: как назвали девочку (ФОТО)

Футболист очень хорошо украсил дом (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

На опубликованных фотографиях телеведущей видно, что весь дом завешан воздушными шарами, цветами и игрушечными мишками разного размера. На стенах дома можно увидеть надписи "Добро пожаловать домой" и "Ева" на английском языке.

Поэтому можно сделать вывод, что новорожденную девочку родители назвали Евой.

Александр Зинченко встретил жену и дочь из роддома: как назвали девочку (ФОТО) - фото 2
Александр Зинченко встретил жену и дочь из роддома: как назвали девочку (ФОТО) - фото 3
Александр Зинченко встретил жену и дочь из роддома: как назвали девочку (ФОТО) - фото 4

"Как же красиво папа нас встречал", — написала Седан.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что футболист Александр Зинченко стал отцом. 24-летний полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко поделился с поклонниками радостной новостью — он стал отцом.

На своей странице в Instagram человек опубликовал трогательную фотографию, на которой изображена его жена, она держит на руках их только родившуюся дочь. Правда, Александр присутствовал в роддоме только виртуально, но даже через экран не смог сдержать слез, когда увидел ребенка.

"Родная, спасибо тебе. Вы — моя жизнь", — подписал кадр Александр.

О беременности Влади Седан стало известно в июне, а недавно футболист опубликовал видео, на котором показал, как они с любимым узнали, кто у них будет: мальчик или девочка. Супруги вышли на стадион, а в воротах висели большие футбольные мячи с наполнителем соответствующего цвета. Александру нужно было ударить по мячу, чтобы увидеть розовый или голубой дым. После одного из ударов пара поняла, что скоро они станут родителями девочки.
 
 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CSPV4SwrEVZ/
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