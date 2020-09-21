Алина Гросу развелась с мужем и рассказала, что помешало их счастью

Украинская артистка Алина Гросу, которая недавно призналась, делала ли пластические операции, шокировала новостью о разводе с российским бизнесменом. Фанаты знаменитости стали давно замечать, что певица не выставляет в сети общих фотографий с мужем и игнорирует вопросы о нем. В программе "Жизнь известных людей" артистка решила расставить все точки над "і".

Алина Гросу с мужем Александром

Алина Гросу призналась, что уже полгода живет одна, а их отношения с Александром испортились буквально после свадьбы. Осенью 2019 года муж шокировал певицу предложением пожить отдельно. Тогда звезда забрала свои вещи и переехала в другую квартиру с надеждой, что спустя время им удастся наладить отношения и сохранить брак. Но Александр не предпринимал никаких действий и не шел на встречу к артистке.

Гросу предполагает, что в то время, как она была на гастролях, ее супруг с кем-то познакомился и решил попробовать "что-то новое". Певица не обвиняет его в изменах, утверждая, что очень ценила его за верность, когда они жили вместе, но в какой-то момент что-то пошло не так.

После длительных сор и выяснений отношений, пара решила развестись. Алина вспоминает, что была поражена тем, что экс-супруг после получения свидетельства о разводе, сразу сфотографировал документ.

Певица говорит, что им не хватило, скорее всего, мудрости, чтобы сохранить брак, потому что они смотрели в разные стороны. Она хотела стабильности и спокойствия, когда он жаждал экспериментов.

Напомним, что свадьба Алины Гросу и Александра Комкова состоялась в июне 2019 года в итальянском замке и была похожа на сказку. Певица не скрывала своего счастья и делилась им со своими подписчиками. К слову, с мужем до свадьбы они встречались пять лет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская певица Cardi В подала на развод.

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