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Cardi В подала на развод: что певица требует от мужа

Cardi В требует первичное право опеки над дочерью

сегодня, 15:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Брак американской звезды Cardi В, которая в начале 2020 года заявила о том, что хочет заняться политической карьерой, треснул по швам. Знаменитость подала в суд и требует развода с рэпером Offset, с которым прожила вместе три года. Такую информацию предоставило TMZ.

Cardi В подала на развод: что певица требует от мужа

певица Cardi В

Причина такого решения певицы не известна, но она ясно дала понять, что примирения в их семье не будет. Документы на расторжение брака Cardi В подала вчера, 15 сентября, в Грузии.

Инсайдер сообщает, что американская исполнительница обязывает экс-мужа выплачивать алименты на их двухлетнюю дочь Калче Киару Сэфас, только точную сумму выплат не называет.  Cardi В призналась, что они с супругом не живут больше вместе и никаких шансов на примирения между ними нет. Также она решила поделить с рэпером Offset все имущество поровну, единственное условие в том, что бывший супруг должен оплатить все судебные издержки. 

Напомним, что Cardi В вышла замуж на рэп-исполнителя в сентябре 2017 года, а чуть позже у них родилась дочка. В звездной семье и раньше были трудности, ведь в декабре 2018 года они уже были на грани развода из-за измен со стороны Offset. Но тогда им удалось наладить отношения, правда, ненадолго.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что солист группы Little Big разводится с женой.


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