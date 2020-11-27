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Главная Новости Звезды персона Алла Мазур призналась, какое слово ее раздражает после победы над раком
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Алла Мазур призналась, какое слово ее раздражает после победы над раком

На своей странице в Facebook телеведущая рассказала о ненавистном слове

сегодня, 15:42
Автор:

Любовь Блажко

Известная украинская телеведущая Алла Мазур больше года боролась с онкологией. К счастью, ей удалось победить эту страшную болезнь. На своей странице в социальных сетях она написала, какое слово самое противное для человека, у которого рак.

Алла Мазур призналась, какое слово ее раздражает после победы над раком

Алла Мазур. Фото: rubryka.com

Телеведущая рассказала, что слово "ремиссия" ей категорически не нравится. Оно для нее означает только одно – борьба за жизнь еще продолжается. 

"Вот не люблю я слово "ремиссия".  Лучше — выздоровление. Потому ремиссия значит для меня — нет, еще не все, далеко не все. Это только перерыв, а затем болезнь вернется! Но откуда знать моим знакомым, кто искренне хочет поддержать и об этой ремиссии спрашивает, что как наждачной бумагой по стеклу звучит для меня это слово?", – призналась она.

Алла Мазур добавила, что говорить с такими людьми нужно уметь, и она поняла это, только когда сама оказалась в такой ситуации. Потому что такой человек воспринимает все немного под другим углом, нежели тот, кто говорит искренние слова поддержки. Знаменитость рассказала, что слова "держись" и "ты сильный" приобретают совсем другое значение для человека, который столкнулся со страшной болезнью. 

Как сообщало издание "Комментарии", телеведущая Алла Мазур впервые показала себя без парика. Она впервые снялась для глянца без парика и рассказала о том, как преодолела страшный недуг. Фотографии нового образа она опубликовала на своей странице в Instagram.


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Источник: https://www.facebook.com/1plus1.AllaMazur/posts/4037799862915854
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