Алла Мазур призналась, какое слово ее раздражает после победы над раком

Известная украинская телеведущая Алла Мазур больше года боролась с онкологией. К счастью, ей удалось победить эту страшную болезнь. На своей странице в социальных сетях она написала, какое слово самое противное для человека, у которого рак.

Алла Мазур. Фото: rubryka.com

Телеведущая рассказала, что слово "ремиссия" ей категорически не нравится. Оно для нее означает только одно – борьба за жизнь еще продолжается.

"Вот не люблю я слово "ремиссия". Лучше — выздоровление. Потому ремиссия значит для меня — нет, еще не все, далеко не все. Это только перерыв, а затем болезнь вернется! Но откуда знать моим знакомым, кто искренне хочет поддержать и об этой ремиссии спрашивает, что как наждачной бумагой по стеклу звучит для меня это слово?", – призналась она.

Алла Мазур добавила, что говорить с такими людьми нужно уметь, и она поняла это, только когда сама оказалась в такой ситуации. Потому что такой человек воспринимает все немного под другим углом, нежели тот, кто говорит искренние слова поддержки. Знаменитость рассказала, что слова "держись" и "ты сильный" приобретают совсем другое значение для человека, который столкнулся со страшной болезнью.

Как сообщало издание "Комментарии", телеведущая Алла Мазур впервые показала себя без парика. Она впервые снялась для глянца без парика и рассказала о том, как преодолела страшный недуг. Фотографии нового образа она опубликовала на своей странице в Instagram.

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