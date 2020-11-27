Алла Мазур призналась, какое слово ее раздражает после победы над раком

Язык
Coinspot 27.11.2020
BTC/USD
16925.22
ETH/USD
512.25
LTC/USD
68.42
НБУ 27.11.2020
USD/UAH
28.66
EUR/UAH
34.15
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Любовь Блажко
Известная украинская телеведущая Алла Мазур больше года боролась с онкологией. К счастью, ей удалось победить эту страшную болезнь. На своей странице в социальных сетях она написала, какое слово самое противное для человека, у которого рак.
Алла Мазур. Фото: rubryka.com
Телеведущая рассказала, что слово "ремиссия" ей категорически не нравится. Оно для нее означает только одно – борьба за жизнь еще продолжается.
Алла Мазур добавила, что говорить с такими людьми нужно уметь, и она поняла это, только когда сама оказалась в такой ситуации. Потому что такой человек воспринимает все немного под другим углом, нежели тот, кто говорит искренние слова поддержки. Знаменитость рассказала, что слова "держись" и "ты сильный" приобретают совсем другое значение для человека, который столкнулся со страшной болезнью.
Как сообщало издание "Комментарии", телеведущая Алла Мазур впервые показала себя без парика. Она впервые снялась для глянца без парика и рассказала о том, как преодолела страшный недуг. Фотографии нового образа она опубликовала на своей странице в Instagram.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости