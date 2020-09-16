Телеведущая Алла Мазур впервые показала себя без парика

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Светлана Шкурупий
Украинская ведущая Алла Мазур, которая осенью прошлого года шокировала новостью о том, что у нее диагностировали онкологическое заболевание, впервые снялась для глянца без парика и рассказала о том, как преодолела страшный недуг. Фотографии нового образа она опубликовала на своей странице в Instagram.
Алла Мазур | https://www.instagram.com/allamazurofficial/
Алла Мазур стала главной героиней журнала Marie Claire и сегодня, 16 сентября, в день своего 55-летия, написала в социальной сети мотивационный пост и показала несколько обложек модного глянца.
Алла Мазур обратилась к людям, столкнувшимся с онкологией, и сказала, что шанс на выздоровление есть, главное - во время обратиться к врачу и начать лечение.
Также она поблагодарила всех за поддержку, которую ощущала в самый сложный период своей жизни. Алла впервые снялась для журнала без парика, чтобы продемонстрировать, что не нужно бояться визуальных последствий этого недуга, самое важное - очистить организм, а волосы отрастут.
Знаменитость предстала с короткой стрижкой и волосами серебристого цвета. Свой стильные образ она подчеркнула насыщенным мейк-апом и нежным нарядом.
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