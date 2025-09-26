По данным российских пропагандистских СМИ, местные жители утверждают, что здание предлагают для проведения разных мероприятий.

Кроме того, один из соседей отметил, что иногда в имение наведывается дочь артистки из США — певица Кристина Орбакайте.

"Так что жизнь там все-таки есть. Кроме того, соседи говорят, что дом сдают в аренду иногда. Пожалуй, для каких-нибудь событий. Потому что периодически приезжают люди", – рассказал сосед.

Сама же Пугачева заявляет, что ее большой дом пустует. В то же время, продавать его она не планирует, ведь намерена оставить имение в наследство своим детям.

