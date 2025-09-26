Алла Пугачева приняла важное решение о своем роскошном замке в России

По данным российских пропагандистских СМИ, местные жители утверждают, что здание предлагают для проведения разных мероприятий.
Кроме того, один из соседей отметил, что иногда в имение наведывается дочь артистки из США — певица Кристина Орбакайте.
"Так что жизнь там все-таки есть. Кроме того, соседи говорят, что дом сдают в аренду иногда. Пожалуй, для каких-нибудь событий. Потому что периодически приезжают люди", – рассказал сосед.
Сама же Пугачева заявляет, что ее большой дом пустует. В то же время, продавать его она не планирует, ведь намерена оставить имение в наследство своим детям.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева впервые рассказала о выезде из России и войне в Украине. Российская артистка Алла Пугачева, не поддержавшая кровавую агрессию Путина против Украины, дала свое первое большое интервью с начала полномасштабного вторжения.
"Максим находился за границей, я оставалась дома, и мне нужно было ехать на лечение в Израиль. Именно там был врач, в котором я нуждалась, и меня тогда фактически спасли. Едва я уехала, сразу началось! Этот священник плохой, (протоиерей Андрей) Ткачев заявил: "Якое! Воздух очистился! Она поехала!". Но я и не планировала никуда ехать. Сначала подумала, что это только его личное мнение. А потом, поскольку мы выступили против войны, на нас набросились какие-то люди, присылали в Останкино сплошные обиды. Если мы им не нравятся, тогда возникает вопрос, что делать сейчас по-моему, смотрит Пугачева.