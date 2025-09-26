logo

BTC/USD

109209

ETH/USD

4027.38

USD/UAH

41.48

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Алла Пугачева приняла важное решение о своем роскошном замке в России
commentss НОВОСТИ Все новости

Алла Пугачева приняла важное решение о своем роскошном замке в России

Стала известна судьба замка Аллы Пугачевой.

26 сентября 2025, 22:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российская певица Алла Пугачева, открыто осудившая военную агрессию РФ против Украины и проживающая на Кипре, якобы сдает свой замок в Грязи в аренду.

Алла Пугачева приняла важное решение о своем роскошном замке в России

Алла Пугачева (коллаж из открытых источников)

По данным российских пропагандистских СМИ, местные жители утверждают, что здание предлагают для проведения разных мероприятий.

Кроме того, один из соседей отметил, что иногда в имение наведывается дочь артистки из США — певица Кристина Орбакайте.

"Так что жизнь там все-таки есть. Кроме того, соседи говорят, что дом сдают в аренду иногда. Пожалуй, для каких-нибудь событий. Потому что периодически приезжают люди", – рассказал сосед.

Сама же Пугачева заявляет, что ее большой дом пустует. В то же время, продавать его она не планирует, ведь намерена оставить имение в наследство своим детям.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева впервые рассказала о выезде из России и войне в Украине. Российская артистка Алла Пугачева, не поддержавшая кровавую агрессию Путина против Украины, дала свое первое большое интервью с начала полномасштабного вторжения.

"Максим находился за границей, я оставалась дома, и мне нужно было ехать на лечение в Израиль. Именно там был врач, в котором я нуждалась, и меня тогда фактически спасли. Едва я уехала, сразу началось! Этот священник плохой, (протоиерей Андрей) Ткачев заявил: "Якое! Воздух очистился! Она поехала!". Но я и не планировала никуда ехать. Сначала подумала, что это только его личное мнение. А потом, поскольку мы выступили против войны, на нас набросились какие-то люди, присылали в Останкино сплошные обиды. Если мы им не нравятся, тогда возникает вопрос, что делать сейчас по-моему, смотрит Пугачева.
Пугачева подчеркнула, что непросто пришлось и детям в школе.
Когда они вернулись на учебу после того, как их папу объявили "иноагентом", дети "добрые" начали их травить. Говорили: вы дети шпионов, ваш отец "иноагент". Израиль", – поделилась певица.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://aif.ru/
Теги:

Новости

Все новости