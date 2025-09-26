Алла Пугачова прийняла важливе рішення щодо свого розкішного замку в Росії

За даними російських пропагандистських ЗМІ, місцеві мешканці стверджують, що будинок пропонують для проведення різних заходів.
Крім того, один із сусідів зазначив, що іноді до маєтку навідується донька артистки зі США — співачка Крістіна Орбакайте.
"Так що життя там усе ж є. Крім того, сусіди кажуть, що будинок здають в оренду іноді. Мабуть, для якихось подій. Тому що періодично приїжджають люди", — розповів сусід.
Сама ж Пугачова заявляє, що її великий будинок стоїть порожнім. Водночас продавати його вона не планує, адже має намір залишити маєток у спадок своїм дітям.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Алла Пугачова вперше розповіла про виїзд із Росії та війну в Україні. Російська артистка Алла Пугачова, яка не підтримала криваву агресію Путіна проти України, дала своє перше велике інтерв’ю від початку повномасштабного вторгнення.
"Максим перебував за кордоном, я залишалася вдома, і мені потрібно було їхати на лікування до Ізраїлю. Саме там був лікар, якого я потребувала, і мене тоді фактично врятували. Ледь я виїхала, одразу почалося! Оцей священик поганий, (протоієрей Андрій) Ткачов заявив: "Яке щастя! Повітря очистилося! Вона поїхала!". Але я й не планувала нікуди їхати. Спершу подумала, що це лише його особиста думка. А потім, оскільки ми виступили проти війни, на нас накинулися якісь люди, надсилали в Останкіно суцільні образи. Якщо ми їм не до вподоби, тоді постає питання, що робити далі", – згадує Пугачова, яка зараз виглядає помітно молодшою та схудлою.