Алла Пугачова прийняла важливе рішення щодо свого розкішного замку в Росії

За даними російських пропагандистських ЗМІ, місцеві мешканці стверджують, що будинок пропонують для проведення різних заходів.

Крім того, один із сусідів зазначив, що іноді до маєтку навідується донька артистки зі США — співачка Крістіна Орбакайте.

"Так що життя там усе ж є. Крім того, сусіди кажуть, що будинок здають в оренду іноді. Мабуть, для якихось подій. Тому що періодично приїжджають люди", — розповів сусід.

Сама ж Пугачова заявляє, що її великий будинок стоїть порожнім. Водночас продавати його вона не планує, адже має намір залишити маєток у спадок своїм дітям.

