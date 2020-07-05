ALYOSHA призналась, как карантин «ударил» по ее планам

alyoshasinger / Instagram

Из-за пандемии коронавируса, украинским артисткам пришлось поставить на паузу свою концертную деятельность и соблюдать режим самоизоляции. В эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" певица ALYOSHA рассказала, как данные меры повлияли на ее творческие планы и чем она занималась на карантине.

"В феврале этого года и у меня, и у Тараса стартовали всеукраинские туры. Кто бы мог подумать, что уже спустя месяц нам придется поставить их на паузу?! Конечно, мы, как и любые артисты, болезненно приняли эту ситуацию. Но будучи сознательными гражданами, прислушались к рекомендациям властей, прежде всего из-за заботы о наших слушателях", - отметила артистка.

Знаменитость рассказала, что сам карантин ее семья приняла в какой-то мере с благодарностью. Она смогла больше времени уделить своему мужу и сыновьям, а также домашним делам.

"В первые дни изоляции я убрала всю квартиру, даже самые труднодоступные места. Ежедневно экспериментировала на кухне, а на помощь приходили сыновья", - призналась певица.

Также ALYOSHA отметила, что несмотря на паузу в гастролях, она продолжает заниматься любимым делом и готовится выпустить свой новый трек под названием "Не вона", который был написан во время карантина. А всеукраинский тур, который был прерван из-за пандемии, она продолжить не сможет, потому что готовится стать мамой в третий раз.

"Тур "2020", который прервался из-за карантина, полноценно продолжить осенью, увы, не смогу. Все мое внимание и время будет посвящено новорожденной дочери. Но мы уже анонсировали часть концертов на осень текущего года. А за актуальным концертным графиком можно следить на моих страницах в соцсетях", - отметила звезда.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что певица ALYOSHA призналась, как ее муж отреагировал на появление третьего ребенка.

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