Alyosha рассказала, как ее чуть не изнасиловали в поезде

Популярная артистка Alyosha, которая недавно рассказала, как стать звездой шоу-бизнеса, поделилась жуткой историей. В 18-летнем возрасте будущая знаменитость едва не стала жертвой изнасилования.

Alyosha / Instagram / @alyoshasinger

Об этом неприятном инциденте певица рассказала в программе "Звездный путь". Будучи студенткой, Alyosha ехала из столицы к родителям в Запорожье на поезде. Ее попутчиком в купе оказался мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Ночью он попытался ее изнасиловать.

Артистка призналась, что проснулась от того, что почувствовала его руку на своем теле и была в состоянии шока. Она пыталась докричаться до кого-то, но проводники не спешили девушке на помощь. Певица закуталась в одеяло и до 4 утра отбивалась от попутчика, пока он не вышел из поезда на своей остановке.

Alyosha рассказала, что пыталась его заговорить, кричала, отвлекала на другие мысли, чтобы он не мог сконцентрироваться на ней. Когда она вышла в Запорожье, то не плакала и долгое время не рассказывала эту историю близким.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что певица Леди Гага шокировала признанием об изнасиловании.

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