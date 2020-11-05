kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.11.2020

BTC/USD

14774.28

ETH/USD

401.70

LTC/USD

55.24

НБУ 05.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Alyosha рассказала, как ее чуть не изнасиловали в поезде
commentss НОВОСТИ Все новости

Alyosha рассказала, как ее чуть не изнасиловали в поезде

Alyosha до 4-х утра отбивалась от пьяного мужчины

сегодня, 13:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярная артистка Alyosha, которая недавно рассказала, как стать звездой шоу-бизнеса, поделилась жуткой историей. В 18-летнем возрасте будущая знаменитость едва не стала жертвой изнасилования.

Alyosha рассказала, как ее чуть не изнасиловали в поезде

Alyosha / Instagram / @alyoshasinger

Об этом неприятном инциденте певица рассказала в программе "Звездный путь". Будучи студенткой, Alyosha ехала из столицы к родителям в Запорожье на поезде. Ее попутчиком в купе оказался мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Ночью он попытался  ее изнасиловать.

Артистка призналась, что проснулась от того, что почувствовала его руку на своем теле и была в состоянии шока. Она пыталась докричаться до кого-то, но проводники не спешили девушке на помощь. Певица закуталась в одеяло и до 4 утра отбивалась от попутчика, пока он не вышел из поезда на своей остановке.

Alyosha рассказала, что пыталась его заговорить, кричала, отвлекала на другие мысли, чтобы он не мог сконцентрироваться на ней. Когда она вышла в Запорожье, то не плакала и долгое время не рассказывала эту историю близким.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что певица Леди Гага шокировала признанием об изнасиловании.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ