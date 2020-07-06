«Волшебной таблетки не существует»: ALYOSHA рассказала, как стать звездой шоу-бизнеса

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Светлана Шкурупий
alyoshasinger / Instagram
Украинская артистка ALYOSHA (настоящее имя – Алена Тополя, до замужества – Кучер) родилась в городе Запорожья и выросла в обычной семье. Но ее большой труд и неугасаемое желание заниматься любимым делом, сделали певицу одной из самых ярких звезд украинского шоу-бизнеса. В эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" ALYOSHA рассказала, как смогла достичь такого успеха.
"Не буду оригинальной, если скажу: "волшебной таблетки не существует". Достичь успеха может каждый, главное – "гореть" своим делом. И, конечно же, ежедневный труд. Этот симбиоз рано или поздно принесет свои плоды, и вы достигнете успеха", - отметила артистка.
Также ALYOSHA призналась, что ощущать в себе творческий потенциал начала еще в подростковом возрасте. С 13-ти лет она начала ходить в хор, а позже представлять честь школы на городских вокальных конкурсах.
"Примерно в то же время начала писать стихи. Вдохновением были первые симпатии к сверстникам. Вместо школьных конспектов я писала стихи. Вместо того, чтобы делать домашку по математике – тоже писала стихи", - подчеркнула певица.
Напомним, что известность пришла к певице еще до международного музыкального конкурса "Евровидение-2010", на котором она представляла Украину. До этого она неоднократно побеждала на различных конкурсах и фестивалях.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как карантин "ударил" по планам певицы ALYOSHA.
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