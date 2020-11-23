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American Music Awards 2020: кто получил звание «Артист года»

У знаменитости уже 30 премий American Music Awards

сегодня, 13:25
Автор:

Светлана Шкурупий

В Лос-Анджелесе состоялось грандиозное мероприятие — церемония награждения музыкальной премии American Music Awards. Знаменитости снова блеснули своими нарядами на красной дорожке и получили свои заслуженные награды.

American Music Awards 2020: кто получил звание «Артист года»

Фото: theamas.com

Звание "Артист года" в шестой раз получила 30-летняя американская звезда Тейлор Свифт. Помимо этого, певица победила еще в двух номинациях и установила рекорд по количеству наград American Music Awards за всю историю, ведь теперь у нее 32 статуэтки. 

Сама исполнительница не появилась на мероприятии, чтобы лично забрать награды, но связалась с публикой по видеосвязи, отметив, что сейчас занимает перезаписью своих музыкальных альбомов. 

Отметим, что Тейлор Свифт с каждым годом продолжает устанавливать рекорды и подниматься все выше по карьерной лестнице. В прошлом году певица попала в список Forbes, как самый высокооплачиваемый артист года, а журнал Time включил ее в ТОП-100 влиятельных людей мира.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американское издание Billboard назвало имя "Женщины 2020 года".


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Источник: https://www.theamas.com/2020/11/winners-announced-for-the-2020-amas/
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