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Главная Новости Звезды персона Американская актриса получила тюремный срок за дачу взятки
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Американская актриса получила тюремный срок за дачу взятки

Актриса признала вину и назвала свой поступок ужасным

сегодня, 16:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Американская звезда Лори Лафлин, известна зрителям как Ребекка "Беки" Дональдсон-Катцополис в ситкоме "Полным дом", угодила в скандал. Знаменитость и ее супруга приговорили к тюремному заключению за дачу взятки в размере 500 тыс. долларов. Такую информацию предоставило издание CNN.

Известно, что актриса решилась на мошенничество ради дочери. Она дала взятку представителю Университета Южной Каролины, чтобы они взяли ее чадо без вступительных экзаменов.  Теперь Лори и ее супруг Моссимо приговорены к тюремному заключения, штрафу и общественным работам. Актриса обязана отработать 100 часов в течение 2-х лет и выплатить 150 тысяч долларов штрафа. А ее муж получил 250 часов общественных работ и 250 тыс. долларов штрафа. 

Американская актриса получила тюремный срок за дачу взятки

Семейство должно сдаться Управлению тюрем США до 19 ноября 2020 года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в подобную историю попала известная актриса Фелисити Хаффман, прославившаяся благодаря роли Линетт Скаво в телесериале "Отчаянные домохозяйки". Знаменитость предлагала взятку в размере 15 тыс. долларов сотруднику университета, куда хотела поступить ее дочь.


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