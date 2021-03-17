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Главная Новости Звезды персона Американская певица шокировала признанием об изнасиловании
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Американская певица шокировала признанием об изнасиловании

Певица рассказала о пережитых травмах

сегодня, 10:55
Автор:

Светлана Шкурупий

28-летняя американская звезда Деми Ловато недавно выпустила документальный фильм о своей жизни, где рассказала о трудностях и травмах, с которыми ей пришлось столкнуться. В частности, артистка призналась, что в подростковом возрасте была изнасилована.

Американская певица шокировала признанием об изнасиловании

Певица Деми Ловато / Instagram / @ddlovato

В фильме под названием "Деми Ловато: Танцы с дьяволом" певица рассказала, что стала жертвой насилия в 15 лет. Это сделал парень, с которым она встречалась, но все произошло без ее согласия, поскольку тогда певица еще не была готова вступать в сексуальные отношения. 

"Я потеряла девственность из-за изнасилования. В первый раз у меня не было романтики", – рассказала знаменитость.

После случившегося, Деми призналась во всем взрослым, но парень не понес никакого наказания, и тогда будущая звезда попыталась самостоятельно справиться с травмой. Деми пользовалась советами из книг, но становилось только хуже. Девушке приходилось постоянно видеться с этим парнем и для нее морально это было очень тяжело. 

Но три года назад певице снова пришлось пережить эту травму. Деми призналась, что увлекалась наркотиками и однажды у нее случилась передозировка. А мужчина, который продавал ей запрещенные вещества, воспользовался ситуацией и изнасиловал ее, а потом бросил умирать. Когда девушку нашли, она сказала, что секс был по взаимному согласию и лишь через месяц после передозировки поняла, что была не в состоянии принимать добровольные решения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская певица и актриса Леди Гага рассказала, что в 19 лет была изнасилована музыкальным продюсером, который был значительно старше ее. После случившегося, певица страдала посттравматическим стрессовым расстройством.


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Источник: https://www.theguardian.com/music/2021/mar/16/demi-lovato-rape-youtube-docuseries-dancing-with-the-devil
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