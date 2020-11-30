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Американского рэпера застрелили после записи нового трека: подробности

Тело знаменитости обнаружили утром 28 ноября

сегодня, 13:46
Автор:

Любовь Блажко

Стало известно, что ночью 28 ноября застрелили популярного американского рэпера Лил Яса, настоящее имя которого Александр Марк Антонио. Это случилось, когда исполнитель возвращался домой после записи новой песни. 

Американского рэпера застрелили после записи нового трека: подробности

Лил Яс. Фото: uazmi.net

Работники медицинского центра Valley Care сообщили в полицию о прибытии человека со множественными огнестрельными ранениями. Рэпер умер, когда его привезли в центр Eden для дальнейшего лечения. 

Сотрудники полиции рассказали, что нашли место преступления недалеко от станции Bart. Но подозреваемых в убийстве у них пока нет. 

Стоит отметить, что накануне вечером Лил был в студии звукозаписи, где как раз закончил работать над новым треком. Лейбл Лил Яса Highway 420 Productions разместил в Instagram-аккаунте трибьют-пост, который был посвящен знаменитости. 

Близкие друзья Яса до сих пор не могут поверить в то, что произошло. Они рассказали, что у него не было врагов, поэтому они даже представить не могут, как могло случиться нечто подобное. 

Лил Яс начал заниматься творчеством в 2018, но настоящую известность и славу обрел, когда вышел его трек под названием Get It In в 2015 году. Когда рэперу исполнилось 20, то он решил, что пришло время основать собственный лейбл. Он реализовал это вместе со своим партнером Джастином Мирандой. Самыми популярными и узнаваемыми песнями исполнителя стали No Diss, What You Mean, Furl, Bum и Workin.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, от коронавируса умерла жена украинского писателя. Стало известно, что от Covid-19 умерла супруга украинского писателя и политического деятеля Юрия Щербака. Об этом сообщил писатель Михаил Слабошпицкий, опубликовав соответствующий пост в Facebook.




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Источник: https://www.tmz.com/2020/02/19/pop-smoke-dead-dies-20-murdered-home-invasion-robbery/
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