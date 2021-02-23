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Анализы были идеальными: певица Мика Ньютон рассказала, как у нее проявился рак

Лечение заболевания проходило в Америке

сегодня, 12:46
Автор:

Елизавета Черных








Популярная украинская певица Мика Ньютон поделилась историей о том, как онкологическое заболевание проявляло себя до диагностики, а так же, как ей удалось его побороть. Об этом девушка рассказала в телепрограмме "Зірковий шлях", передает "Апостроф".

Анализы были идеальными: певица Мика Ньютон рассказала, как у нее проявился рак

Певица Мика Ньютон рассказала, как у нее проявился рак - фото из открытых источников

"Мне муж сказал: "Ой, ты перестала разговаривать много, что-то тихо в доме". Я уже в четыре часа хотела ложиться спать, настолько плохо становилось, — сказала артистка. — У меня было очень сильное вздутие живота, я не понимала, что происходит. Я пошла на йогу, меняла диету, думала, что нужно делать все, чтобы похудеть", — поделилась певица. 

Мика Ньютон отметила, что решила сдать все анализы в Украине, и они оказались идеальными. Однако, когда дошла очередь к УЗИ, у певицы была обнаружена киста. Девушка вернулась в Штаты, где проживает уже десять лет, чтобы прооперироваться в проверенном медицинском учреждении. Обследование показало, что диагностированная киста на яичнике является злокачественной. 

Певица также призналась, что для того, чтобы побороть онкологическое заболевание, потребовался год и несколько хирургических вмешательств. Медики были вынуждены удалить один яичник, однако сейчас звезда полностью здорова и хочет подарить своему супругу ребенка.  


Напомним, что в 2019 году у Мики Ньютон диагностировали рак яичников. На своей официальной странице в Инстаграм поделилась с поклонниками своей историей о перенесенном онкозаболевании.

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что накануне в Черновцах полицейские выполнили почетную миссию — приняли в свои ряды 10-летнего мальчика, больного раком. Торжественная церемония состоялась во дворе благотворительного приюта для матери и ребенка "Місто добра". 


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Источник: https://apostrophe.ua/article/lime/learn/2021-02-22/analizyi-byili-idealnyimi-pevitsa-mika-nyuton-rasskazala-kak-u-nee-proyavilsya-rak/38045
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