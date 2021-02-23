Анализы были идеальными: певица Мика Ньютон рассказала, как у нее проявился рак



















Популярная украинская певица Мика Ньютон поделилась историей о том, как онкологическое заболевание проявляло себя до диагностики, а так же, как ей удалось его побороть. Об этом девушка рассказала в телепрограмме "Зірковий шлях", передает "Апостроф".

Певица Мика Ньютон рассказала, как у нее проявился рак - фото из открытых источников

"Мне муж сказал: "Ой, ты перестала разговаривать много, что-то тихо в доме". Я уже в четыре часа хотела ложиться спать, настолько плохо становилось, — сказала артистка. — У меня было очень сильное вздутие живота, я не понимала, что происходит. Я пошла на йогу, меняла диету, думала, что нужно делать все, чтобы похудеть", — поделилась певица.

Мика Ньютон отметила, что решила сдать все анализы в Украине, и они оказались идеальными. Однако, когда дошла очередь к УЗИ, у певицы была обнаружена киста. Девушка вернулась в Штаты, где проживает уже десять лет, чтобы прооперироваться в проверенном медицинском учреждении. Обследование показало, что диагностированная киста на яичнике является злокачественной.

Певица также призналась, что для того, чтобы побороть онкологическое заболевание, потребовался год и несколько хирургических вмешательств. Медики были вынуждены удалить один яичник, однако сейчас звезда полностью здорова и хочет подарить своему супругу ребенка.





Напомним, что в 2019 году у Мики Ньютон диагностировали рак яичников. На своей официальной странице в Инстаграм поделилась с поклонниками своей историей о перенесенном онкозаболевании.

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