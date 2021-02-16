Мика Ньютон рассказала о перенесенном раке яичников

Язык
Coinspot 16.02.2021
BTC/USD
48453.76
ETH/USD
1802.26
LTC/USD
215.76
НБУ 16.02.2021
USD/UAH
28.00
EUR/UAH
34.02
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Украинская
певица Мика Ньютон на своей
официальной странице в Инстаграм поделилась с поклонниками своей историей о перенесенном
онкозаболевании.
Мика Ньютон (фото из открытых источников)
Ньютон
узнала о том, что у нее рак, несколько лет назад – в 2018 году. Ее состояние
ухудшилось сразу после свадьбы — она
почувствовала боли в животе. Приняв их за проблемы с желудком, певица принялась
за самолечение — начала заниматься горячей йогой:
"Это 40
градусов жары. При моем диагнозе это было просто… чудом. Ну там ничего не
разорвалось и этот рак не пошел по всему телу", — рассказала она.
Врачи сначала диагностировали кисту длиной 11-12 сантиметров, повторные анализы показали рак яичников.
Звезда пережила несколько операций и длительный период реабилитации. На данный момент удалось победить заболевание, также Ньютон рассказала что может иметь детей.
Напомним, 30 января в результате несчастного случая в Греции погибла известная шведская певица и музыкант SOPHIE. Печальную новость сообщает специализированное британское издание metro.co.uk. Артистка умерла в возрасте 34 лет. SOPHIE известна в музыкальной тусовке, как трансгендерная исполнительница и композитор. Стиль ее композиций в поп-стиле называют гиперкинетическим и сюрреалистическим. В свое время певица сотрудничала с самой Мадонной.Особых деталей смерти Софи Ксеон (полное имя исполнительницы — ред.) не раскрывают, известно лишь, что произошел несчастный случай. По сообщению звукозаписывающей студии Transgressive Records, Софи хотела понаблюдать за полным месяцем, но поскользнулась и упала. На момент гибели исполнительница находилась в Афинах.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости