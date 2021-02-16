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Главная Новости Звезды шоубизнес Мика Ньютон рассказала о перенесенном раке яичников
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Мика Ньютон рассказала о перенесенном раке яичников

На своей официальной странице в Инстаграм Мика Ньютон опубликовала снимок из больничной палаты и поделилась подробностями болезни

сегодня, 04:00
Автор:

Ольга Чародий

Украинская певица Мика Ньютон на своей официальной странице в Инстаграм поделилась с поклонниками своей историей о перенесенном онкозаболевании.

Мика Ньютон рассказала о перенесенном раке яичников

Мика Ньютон (фото из открытых источников)

Ньютон узнала о том, что у нее рак, несколько лет назад – в 2018 году. Ее состояние ухудшилось сразу после свадьбы  — она почувствовала боли в животе. Приняв их за проблемы с желудком, певица принялась за самолечение — начала заниматься горячей йогой:

"Это 40 градусов жары. При моем диагнозе это было просто… чудом. Ну там ничего не разорвалось и этот рак не пошел по всему телу", — рассказала  она.

 Врачи сначала диагностировали  кисту длиной 11-12 сантиметров, повторные анализы показали  рак яичников.

Звезда пережила несколько операций и длительный период реабилитации. На данный момент удалось победить заболевание, также Ньютон рассказала что может иметь детей.

Напомним, 30 января в результате несчастного случая в Греции погибла известная шведская певица и музыкант SOPHIE. Печальную новость сообщает специализированное британское издание metro.co.uk. Артистка умерла в возрасте 34 лет. SOPHIE известна в музыкальной тусовке, как трансгендерная исполнительница и композитор. Стиль ее композиций в поп-стиле называют гиперкинетическим и сюрреалистическим. В свое время певица сотрудничала с самой Мадонной.

Особых деталей смерти Софи Ксеон (полное имя исполнительницы — ред.) не раскрывают, известно лишь, что произошел несчастный случай. По сообщению звукозаписывающей студии Transgressive Records, Софи хотела понаблюдать за полным месяцем, но поскользнулась и упала. На момент гибели исполнительница находилась в Афинах.  


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Источник: https://www.instagram.com/p/CLHKAcBhuHmAHiUskhq4C7oM-99qa1pN_ORSgE0/?hl=ru
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