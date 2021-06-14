Анастасия Приходько рассказала, как хотела сменить пол: кто заставил ее передумать

Анастасия Приходько известна в Украине как певица и общественный деятель. На днях артистка вспомнила свои подростковые годы и рассказала, что подумывала об изменении пола. Об этом она откровенно написала на своей странице в Instagram.

Анастасия Приходько. Фото: lifestyle.24tv

Приходько присоединилась к игре в соцсети "13 фактов, которых вы точно не знали обо мне", где ответила на тринадцать вопросов. Однако среди ответов были как правдивые, так и ложные. Последним вопросом было: "В свое время я хотела сменить пол, потому что думала, что я некрасивая и уродлива". Он оказалось правдой.

Позже певица опубликовала пост, в котором уже откровенно и подробнее написала о подростковом периоде, когда думала о том, как было бы хорошо стать парнем.

Анастасия пожаловалась, что в детстве ей не нравилась, как она выглядит, а родные никогда не говорили ей, что она красивая или хотя бы симпатична.

"Мама часто мне говорила, что у меня узкие глаза и улыбаться мне не стоит, и улыбка моя не слишком откровенная", — написала Приходько.

Артистка добавила, что тогда сразу же решила — если будет воспитывать дочь, то она будет для нее самой лучшей. Другие же мысли певицы тогда крутились вокруг идеи с изменения пола. Она думала, что быть мужчиной гораздо проще, ведь не нужно делать причесок, подбирать одежду, краситься и т.д.

Также Анастасия поделилась эмоциями, что хотя и не живет прошлым, но чувствует мурашки на коже, когда пишет о воспоминаниях.

"Пишу пост и мурашки по коже. Мне 34 и это все осталось в моей голове, но я этим не живу! Разве что любимый стиль одежды до сих пор остался мальчишеский", — написала она.

Приходько добавила, что со временем в ее жизни появился "мальчик Юра на красной спортивной тачке", и она все же передумала.

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