Анастасия Приходько вызвала полицию для собственной дочери

Украинская певица Анастасия Приходько вызвала полицию для своей дочери. Об этом она сообщила в Инстаграме.

Певица Анастасия Приходько вызвала полицию для беседы с дочерью. Фото: tsn.ua

Звезда попросила, чтобы стражи порядка провели обучающую беседу с ее старшей дочерью о жизни. Женщина считает, что ее детям пора узнать, что мир "не состоит из розовых пони, тиктока, и фиалок".

По словам Приходько, полиция справилась с этой миссией на отлично. Звезда поблагодарила профессионалов в своем посте.

Некоторые подписчики Анастасии Приходько возмутились относительно такого поступка и высказали свое мнение по воспитанию детей.

Певица заявила, что такой вызов — это вполне нормально для других стран, в частности для Америки. Там полиция рада помочь подросткам и их родителям.

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