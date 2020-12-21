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Анастасия Приходько вызвала полицию для собственной дочери

Полиция провела воспитательную беседу с дочерью украинской знаменитости

сегодня, 16:50
Автор:

Кириєнко Анна

Украинская певица Анастасия Приходько вызвала полицию для своей дочери. Об этом она сообщила в Инстаграме.

Анастасия Приходько вызвала полицию для собственной дочери

Певица Анастасия Приходько вызвала полицию для беседы с дочерью. Фото: tsn.ua

Звезда попросила, чтобы стражи порядка провели обучающую беседу с ее старшей дочерью о жизни. Женщина считает, что ее детям пора узнать, что мир "не состоит из розовых пони, тиктока, и фиалок".

По словам Приходько, полиция справилась с этой миссией на отлично. Звезда поблагодарила профессионалов в своем посте.

Некоторые подписчики Анастасии Приходько возмутились относительно такого поступка и высказали свое мнение по воспитанию детей.

Анастасия Приходько вызвала полицию для собственной дочери - фото 2
Анастасия Приходько вызвала полицию для собственной дочери - фото 3

Певица заявила, что такой вызов — это вполне нормально для других стран, в частности для Америки. Там полиция рада помочь подросткам и их родителям.

Напоминаем, что популярная украинская телеведущая Василиса Фролова, которая ждет первенца, сообщила на своей странице в социальных сетях печальную новость. Она призналась, что заболела COVID-19.

Так, на ее странице в Instagram появился снимок, который был сделан в кабинете врача. Под публикацией знаменитость написала, что перестала чувствовать запах, а нашатырь "еще никогда так не пах". Это пока все подробности, которые известны о ее состоянии.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что украинская "Холостячка" Ксения Мишина наконец определилась и сделала выбор в пользу сценариста и автора Александра Эллерта. По окончании выпуска, на странице в Instargam девушка выложила фотографию со своим избранником и поблагодарила команду профессионалов, работавших над созданием проекта. Ксения Мишина также добавила, что, разумеется, шоу было построено на сценарии, но заверила всех поклонников, что выбор она сделала сердцем.





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Источник: https://www.instagram.com/p/CJBi7VJH_o_/
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