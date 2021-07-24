Анатолий Анатолич впервые показал новорожденного сына (ФОТО)

Счастливый отец и известный украинский ведущий Анатолий Анатолич забрал из роддома своего новорожденного сына и жену Юлу. На выписку к брату и маме пришло старшие дочери — Лолита и Алиса. На своей странице в Instagram жена Анатолича и многодетная мама опубликовала трогательные и искренние фото и видео выписки своего сына Нила.

Счастливая семья ведущего (фото: instagram.com/yulattt/)

Кроме этого, супруги прокомментировал свои планы на четвертого ребенка.

Юла заявила, что это — ее последний ребенок. По ее словам, дети очень быстро вырастают.

Анатолий Анатолич также подтвердил слова жены и рассказал, что они пока больше не планируют рожать детей. Супруги планируют уделять больше внимания свои детям. Ведущий также поделился планами на это лето. Счастливая семья собирается в середине августа поехать на отдых вместе с новорожденным сыном Нилом. По словам Анатолия, их семейная путешествие и первое в жизни их малыша будет в Украине.

Ранее жена известного шоумена призналась, что последние роды стали для нее сложнее, чем предыдущие.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что жена Анатолича поделилась подробностями о беременности. Владелица PR-компании Yula рассказала, что страдает из-за токсикоза, причем аналогичная проблема была у нее в двух предыдущих беременностях. Женщина призналась, что такое положение у нее было с ноября по февраль ... Пришлось в больнице на дневном стационаре полежать, прокапали, потому что была густая кровь и сильная интоксикация





По словам Юлии, самые первые роды ей давались легко, однако тошнота в течение месяцев была невыносима.





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