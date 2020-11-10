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Андре Тан признался, что больше всего мужчины ценят в женщинах

Андре Тан поделился, у какой женщины гораздо больше шансов понравиться мужчине

сегодня, 18:37
Автор:

Любовь Блажко

Популярный дизайнер решил откровенно поделиться со своими подписчиками, какие качества мужчины больше всего ценят в женщинах. 

Андре Тан признался, что больше всего мужчины ценят в женщинах

Андре Тан. Фото: 24tv.ua

"Мы постоянно рисуем себе в голове образ идеальной женщины… но, влюбившись, понимаем, что она отличается от картинки в нашем сознании. Что же на самом деле привлекает мужчин? Парадоксально, но для сильного пола самое главное ー не внешность или фигура женщины, а ее отличительные странности", — написал модельер на своей странице в социальных сетях. 

Так, он уверен в том, что женские странности, их умение любить своего избранника детской искренней любовью и смотреть на обыденные вещи с большим интересом – вот главные качества, которые больше всего нужны мужчине, чтобы чувствовать себя счастливым. 

"Это и привлекает мужчину ー странноватый, немного детский, но такой настоящий мир, куда он хочет войти и раствориться, снять маску, которую носит в обществе, и просто побыть самим собой", — добавил дизайнер. 

Модельер призвал всех женщин гордится своими неповторимыми качествами и не прятать свой внутренний мир. Тогда мужчина влюбится в такую женщину до беспамятства и сделает всё, чтобы она была счастливой рядом с ним. 

Андре Тан признался, что больше всего мужчины ценят в женщинах - фото 2

"Шикарная мысль! спасибо за такой пост", — написала gygy_style.

"Очень метко сказано!", — добавила voznyuk_kseniya.

"Спасибо большое, именно вы мне открыли глаза! Буду стараться не скрывать свои странности", — заявила ganna_fitness.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Андре Тан рассказал, из-за чего едва не развелся с женой. 



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Источник: https://www.instagram.com/p/CHam0dNlEp8/
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