Андре Тан признался, что больше всего мужчины ценят в женщинах

Популярный дизайнер решил откровенно поделиться со своими подписчиками, какие качества мужчины больше всего ценят в женщинах.

Андре Тан. Фото: 24tv.ua

"Мы постоянно рисуем себе в голове образ идеальной женщины… но, влюбившись, понимаем, что она отличается от картинки в нашем сознании. Что же на самом деле привлекает мужчин? Парадоксально, но для сильного пола самое главное ー не внешность или фигура женщины, а ее отличительные странности", — написал модельер на своей странице в социальных сетях.

Так, он уверен в том, что женские странности, их умение любить своего избранника детской искренней любовью и смотреть на обыденные вещи с большим интересом – вот главные качества, которые больше всего нужны мужчине, чтобы чувствовать себя счастливым.

"Это и привлекает мужчину ー странноватый, немного детский, но такой настоящий мир, куда он хочет войти и раствориться, снять маску, которую носит в обществе, и просто побыть самим собой", — добавил дизайнер.

Модельер призвал всех женщин гордится своими неповторимыми качествами и не прятать свой внутренний мир. Тогда мужчина влюбится в такую женщину до беспамятства и сделает всё, чтобы она была счастливой рядом с ним.





"Шикарная мысль! спасибо за такой пост", — написала gygy_style. "Очень метко сказано!", — добавила voznyuk_kseniya. "Спасибо большое, именно вы мне открыли глаза! Буду стараться не скрывать свои странности", — заявила ganna_fitness.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Андре Тан рассказал, из-за чего едва не развелся с женой.





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