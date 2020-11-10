Андре Тан признался, что больше всего мужчины ценят в женщинах

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Любовь Блажко
Популярный дизайнер решил откровенно поделиться со своими подписчиками, какие качества мужчины больше всего ценят в женщинах.
Андре Тан. Фото: 24tv.ua
Так, он уверен в том, что женские странности, их умение любить своего избранника детской искренней любовью и смотреть на обыденные вещи с большим интересом – вот главные качества, которые больше всего нужны мужчине, чтобы чувствовать себя счастливым.
Модельер призвал всех женщин гордится своими неповторимыми качествами и не прятать свой внутренний мир. Тогда мужчина влюбится в такую женщину до беспамятства и сделает всё, чтобы она была счастливой рядом с ним.
"Шикарная мысль! спасибо за такой пост", — написала gygy_style.
"Очень метко сказано!", — добавила voznyuk_kseniya.
"Спасибо большое, именно вы мне открыли глаза! Буду стараться не скрывать свои странности", — заявила ganna_fitness.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, Андре Тан рассказал, из-за чего едва не развелся с женой.
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