Андрей Хлывнюк британцам: "Дайте мне все оружие"

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Константин Куликов
Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк, исполнение которым стрелецкой песни "А мы тую червону калыну..." стало вирусным, призвал британцев оказать Украине еще большую вооруженную помощь. Соответствующее заявление он сделал в эфире студии HARDtalk. Об этом сообщают "Комментарии".
Андрей Хлывнюк в ВСУ
"Дайте мне все оружие, которое вы дали бы своим ребятам, чтобы защитить вас от этого зла. А если вы мне не дадите, тогда ваши сыновья и ваши братья, ваши певцы, ваши писатели станут пулеметчиками и пилотами беспилотников, как вот я. Подумайте об этом", — отметил он, рассказывая, что воюет оператором дрона.
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По его словам, за день, перед тем как оказаться в студии, он еще был под Херсоном. В Лондоне он должен выступать перед десятками тысяч человек на стадионе "Челси". Собранные на благотворительном матче средства пойдут на восстановление разрушенных россиянами украинских садов и школ.
"Три дня назад, я и мой напарник, мы были под минометным обстрелом в Херсоне", – отметил певец. По его словам, он испытывает определенную вину за то, что на непродолжительное время покинул свое подразделение. Но объясняет это необходимостью донести правду Украины до более широкой западной аудитории и возможностью собрать средства на помощь стране.
"Чувствуешь виноватым, но ты говоришь себе, что это очень важная работа, — ты соберешь какие-нибудь пожертвования", — говорит Хливнюк.
Относительно собственной основной мотивации участия в войне вокалист "Бумбокса" называет "защиту женщин и детей". По его мнению, война закончится после нейтрализации Путина, которого он называет маньяком и военным преступником.
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