Андрей Хлывнюк британцам: "Дайте мне все оружие"

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк, исполнение которым стрелецкой песни "А мы тую червону калыну..." стало вирусным, призвал британцев оказать Украине еще большую вооруженную помощь. Соответствующее заявление он сделал в эфире студии HARDtalk. Об этом сообщают "Комментарии".

Андрей Хлывнюк в ВСУ

"Дайте мне все оружие, которое вы дали бы своим ребятам, чтобы защитить вас от этого зла. А если вы мне не дадите, тогда ваши сыновья и ваши братья, ваши певцы, ваши писатели станут пулеметчиками и пилотами беспилотников, как вот я. Подумайте об этом", — отметил он, рассказывая, что воюет оператором дрона.

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По его словам, за день, перед тем как оказаться в студии, он еще был под Херсоном. В Лондоне он должен выступать перед десятками тысяч человек на стадионе "Челси". Собранные на благотворительном матче средства пойдут на восстановление разрушенных россиянами украинских садов и школ.

"Три дня назад, я и мой напарник, мы были под минометным обстрелом в Херсоне", – отметил певец. По его словам, он испытывает определенную вину за то, что на непродолжительное время покинул свое подразделение. Но объясняет это необходимостью донести правду Украины до более широкой западной аудитории и возможностью собрать средства на помощь стране.

"Чувствуешь виноватым, но ты говоришь себе, что это очень важная работа, — ты соберешь какие-нибудь пожертвования", — говорит Хливнюк.



Относительно собственной основной мотивации участия в войне вокалист "Бумбокса" называет "защиту женщин и детей". По его мнению, война закончится после нейтрализации Путина, которого он называет маньяком и военным преступником.

Тем временем, Лукашенко заявил, что продолжит похищать украинских детей.

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