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Анджелина Джоли отреагировала на новый роман Брэда Питта

Анджелина Джоли уверяет, что у нее нет чувств к Питту

сегодня, 13:15
Автор:

Светлана Шкурупий

На днях в СМИ начала активно распространяться информация о том, что 56-летний Брэд Питт закрутил роман с моделью, младше его на 29 лет. Бывшая жена актера, звезда фильма "Малефисента" Анджелина Джоли отреагировала на эту информацию. Об этом сообщает издание Mirror.

Источник, близкий к окружению Джоли рассказал, что у актрисы не осталось чувств к Брэду Питту, поэтому слухи о его любовных отношениях ее никак не волнуют. Это наименьшая из ее проблем. Она не хочет знать, с кем встречается Питт, и не хочет, чтобы кто-то был обеспокоен тем, с кем встречается она.

Анджелина Джоли отреагировала на новый роман Брэда Питта

Pascal Le Segretain | Источник: Getty Images for Cinema for Peac

Инсайдер сообщает, что Анджелина Джоли отодвинула свою личную жизнь на второй план и полностью посвятила себя детям. И единственное, что ее волнует, так это то, как новый роман Брэда Питта отразиться на их детях. 

"Любовная жизнь Анджелины отошла на второй план, просто сейчас это не является для нее приоритетом", - говорится в сообщении.

Напомним, что у Брэда Питта и Анджелины Джоли, которые развелись в 2016 году, шестеро детей: трое родных и трое приемных. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Брэд Питт впервые за 4 года посетил дом экс-жены.


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