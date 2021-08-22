Анджелина Джоли завела Instagram: о чем был ее первый пост

46-летняя голливудская красотка, звезда фильмов "Малефисента" и "Те, кто желаем мне смерти" Анджелина Джоли зарегистрировалась в социальной сети Instagram. И свой первую публикацию она посвятила важной теме.

Анджелина Джоли / Фото: Gettyimages

Как известно, актриса занимается благотворительностью и за свою жизнь совершила десятки гуманитарных поездок: 40 — в роли посла доброй воли ООН, и 23 — в роли посла по особым поручениям. И свой аккаунт в Instagram она решила использовать в хороших целях, чтобы достучаться до людей и призвать их бороться за свои права, а также помогать людям, которые оказались в критических ситуациях.

Джоли в своей первой публикации опубликовала письмо, присланное девочкой-подростком из Афганистана. В нем говорится, что жители страны очень напуганы приходом "талибов" и вынуждены бежать, поскольку не верят, что они позволят афганцам жить, как раньше.

Голливудская актриса отметила, что ей очень грустно от того, что сейчас происходит в Афганистане, потому что люди из-за прихода террористов должны бросать свое дело, дом или даже страну, поскольку их охватывает страх и неуверенность в завтрашнем дне.

Звезда "Малефисенты" также подчеркнула, что будет искать способы помочь людям и призвала всех неравнодушных присоединиться к ней.

К слову, за сутки на аккаунт знаменитости подписалось более 7 миллионов человек, а ее пост лайкнуло более 3 миллионов пользователей.





Напомним, что 14 августа "талибы" (исламистское террористическое движение, — прим. авт.) взяли под контроль 90 % всей территории Афганистана, а 15 августа заняли столицу Кабул, и захватили власть в стране.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская актриса Анджелина Джоли посетила Венецию и похвасталась новой фотосессией на крыше.

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