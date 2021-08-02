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Анджелина Джоли прогулялась по крыше в Венеции (ФОТО)

Американская актриса Анджелина Джоли отправилась в Венециию и похвасталась новой фотоссесией на крыше

сегодня, 21:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Голливудская красотка, звезда фильмов "Турист" и "Подмена" Анджелина Джоли проводит время со своими детьми в Венеции. И актриса не стала даром терять время, а снялась в очень чувственной фотосессии.

Анджелина Джоли прогулялась по крыше в Венеции (ФОТО)

Анджелина Джоли / Фото: infox.ru

Как сообщает издание Vogue, американская звезда позировала на крыше здания, расположенного в центре города, откуда открывается удивительный вид на собор Санта-Мария-делла-Салюте. Для фотосессии звезда "Туриста" выбрала платье-балахон серого цвета от мирового итальянского бренда Brunello Cucinelli. В нем она появлялась ранее на обложке британского журнала Vogue.

Актриса не стала дополнять свой образ никакими аксессуарами, даже отказалась от обуви. На кадрах, сделанных на закате, Анджелина Джоли выглядит очень чувственной, открытой и счастливой. Она искренне улыбалась и позировала на венецианской крыше в лучах солнца своему давнему другу, уличному художнику JR, с которым ей недавно в сети приписали романтические отношения. Но слухи так и остались слухами.

Анджелина Джоли прогулялась по крыше в Венеции (ФОТО) - фото 2
Анджелина Джоли прогулялась по крыше в Венеции (ФОТО) - фото 3
Анджелина Джоли прогулялась по крыше в Венеции (ФОТО) - фото 4

Напомним, что известная американская актриса Анджелина Джоли подала в суд на своего бывшего супруга Брэда Питта. В этот раз знаменитость хочет поделить с экс-возлюбленным нажитое имущество. Актриса хочет продать часть семейного бизнеса и разорвать деловые отношения с Питтом, а он якобы не соглашается.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 45-летняя популярная актриса, звезда фильма "Малефисента" и "Лара Крофт" Анджелина Джоли рассказала о своей работе в новой киноленте и намекнула на то, что благодаря своей героине смогла исцелиться после развода с Брэдом Питтом.


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Источник: https://vogue.globo.com/moda/noticia/2021/08/angelina-jolie-incorpora-uma-mary-poppins-chique-durante-sessao-fotografica-improvisada-no-telhado-em-veneza.html
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