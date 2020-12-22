Ани Лорак получила российскую награду (Фото)

Украинская певица Ани Лорак в Instagram опубликовала новое фото с церемонии награждения в России. О самом событии Лорак рассказала лично.

"Специальная номинация "Дива" от Fashion TV. Мне приятно, что я могу вдохновлять прекрасных девушек открывать в себе новые грани красоты, женственности и внутренней силы. Дива живёт внутри каждой из нас", — подписала публикацию Лорак.

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