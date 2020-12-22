kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.12.2020

BTC/USD

23120.55

ETH/USD

610.76

LTC/USD

108.14

НБУ 22.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.73

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Ани Лорак получила российскую награду (Фото)
commentss НОВОСТИ Все новости

Ани Лорак получила российскую награду (Фото)

Fashion TV наградил украинскую певицу

сегодня, 14:09
Автор:

Владимир Лавский

Украинская певица Ани Лорак в Instagram опубликовала новое фото с церемонии награждения в России. О самом событии Лорак рассказала лично. 

Ани Лорак получила российскую награду (Фото)

"Специальная номинация "Дива" от Fashion TV. Мне приятно, что я могу вдохновлять прекрасных девушек открывать в себе новые грани красоты, женственности и внутренней силы. Дива живёт внутри каждой из нас", — подписала публикацию Лорак.

 

Как ранее сообщали "Комментарии", актер Сергей Маковецкий сообщил, что вылечился от болезни. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ