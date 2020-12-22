Ани Лорак получила российскую награду (Фото)

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Владимир Лавский
Украинская певица Ани Лорак в Instagram опубликовала новое фото с церемонии награждения в России. О самом событии Лорак рассказала лично.
Как ранее сообщали "Комментарии", актер Сергей Маковецкий сообщил, что вылечился от болезни.
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