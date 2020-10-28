Ани Лорак порадовала пользователей откровенным фото из спортзала (ФОТО)

Украинская певица Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала новые фото. На них 42-летняя артистка показывает, как занимается спортом.

Особый интерес у подписчиков вызвал наряд Ани Лорак. Ее спортивный костюм черного цвета подчеркивает естественную красоту тела. Снимок сзади, показывающий голую спину и идеальное тело лишний раз показывает, в какой хорошей спортивной форме пребывает украинка.

"В новый день — с новыми силами", — подписала пост певица.

На данный момент публикация собрала почти 150 тысяч лайков.

Как ранее сообщали "Комментарии", самая молодая миллиардерша в мире снялась в эротической фотосессии.

23-летняя миллиардерша представила свою новую коллекцию, лично убравший в леопардовый наряд. Заодно Дженнер лишний раз подчеркнула красоту своего тела.

На данный момент публикация собрала почти четыре миллиона лайков в Инстаграм.

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