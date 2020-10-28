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Самая молодая миллиардерша в мире снялась в эротической фотосессии (ФОТО)

Кейли Дженнер не устает радовать пользователей Инстаграм яркими фото

сегодня, 13:01
Автор:

Владимир Лавский

Самая молодая миллиардерша в мире снялась в эротической фотосессии (ФОТО)

Американская модель и бизнесменка Кейли Дженнер на своей странице в Инстаграм порадовала пользователей новым фото. 

23-летняя миллиардерша представила свою новую коллекцию, лично убравший в леопардовый наряд. Заодно Дженнер лишний раз подчеркнула красоту своего тела. 

На данный момент публикация собрала почти четыре миллиона лайков в Инстаграм. 

"Моя новая коллекция уже доступна в магазинах", — подписала публикацию Дженнер.

Кейли Дженнер — собственница линии косметики Kylie Cosmetics. Когда в 2018 году вышла ее первая линия, то всю коллекцию в интернете раскупили за 30 секунд. По состоянию на 2019 год доход американки составлял 900 миллионов долларов в год. 

Как ранее сообщали "Комментарии", британская модель выложила обнаженное фото без белья в ванной. 

После публикации подписчики традиционно разделились на два лагеря: одним нравятся формы американки, а другие считают подобные публикации перебором. На данный момент пост лайкнуло уже почти 800 тысяч человек.


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