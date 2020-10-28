Самая молодая миллиардерша в мире снялась в эротической фотосессии (ФОТО)

Американская модель и бизнесменка Кейли Дженнер на своей странице в Инстаграм порадовала пользователей новым фото.

23-летняя миллиардерша представила свою новую коллекцию, лично убравший в леопардовый наряд. Заодно Дженнер лишний раз подчеркнула красоту своего тела.

На данный момент публикация собрала почти четыре миллиона лайков в Инстаграм.

"Моя новая коллекция уже доступна в магазинах", — подписала публикацию Дженнер.

Кейли Дженнер — собственница линии косметики Kylie Cosmetics. Когда в 2018 году вышла ее первая линия, то всю коллекцию в интернете раскупили за 30 секунд. По состоянию на 2019 год доход американки составлял 900 миллионов долларов в год.

Как ранее сообщали "Комментарии", британская модель выложила обнаженное фото без белья в ванной.

После публикации подписчики традиционно разделились на два лагеря: одним нравятся формы американки, а другие считают подобные публикации перебором. На данный момент пост лайкнуло уже почти 800 тысяч человек.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!