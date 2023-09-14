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Ани Лорак сделала новую скандальную речь о помощи Украине

Ани Лорак говорит, что помогает беженцам, но военную помощь не оказывает

14 сентября 2023, 22:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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По сообщению опальной певицы Ани Лорак, обнародованной в социальных сетях, ее берет ужас от большого количества лживой информации о ее личности. Звезда очень разозлилась на представителей СМИ.

Ани Лорак сделала новую скандальную речь о помощи Украине

Ани Лорак (фото из открытых источников)

Теперь Каролина утверждает, что в 2008 году жители РФ принимали ее выступления с радостью. Теперь, к слову, хейтят за незаявленную позицию о полномасштабном вторжении – Лорак до сих пор не заявила о своей позиции относительно полномасштабной войны на своей родине. Но ей уже не раз высказывали подозрения на счет помощи Вооруженным силам Украины.


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"Еще в 2008 году я получила много любви и признания от простых людей в России. По зову сердца я помогаю детям-сиротам, потому что сама прошла через школу-интернат, помогаю семьям, беженцам из Украины. Это адресная помощь людям, которые потеряли крышу. Я никогда никому не оказывала и не собираюсь оказывать никакую военную помощь, потому что это противоречит всему тому, во что я верю. Я — певица, а не политик. И я искренне верю, что только любовь и музыка способны объединить нас в мире", — написала свое мнение опальная певица.

Лорак еще раз обратилась к медиа и в очередной раз просит прекратить манипуляции по поводу ее имени и работать, как честные журналисты. Своим поклонникам певица адресует слова благодарности за то, что они чувствуют ее сердцем и душой.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России массово отменяют концерты предательниц Лорак и Повалий. Бывшие отечественные звезды, отрекшиеся от своей страны, чтобы иметь себе заработки в кровавых рублях, становятся непрошеными гостями и в России. Концерты Ани Лорак и Таисии Повалий массово запрещают уже не первый месяц.  



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