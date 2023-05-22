Ани Лорак шокировала новым циничным поступком в поддержку Кремля

Украинская исполнительница, а теперь предательница Ани Лорак, опозорилась, став инициатором нового циничного поступка. Певица своими финансами помогает РФ, начавшей в нашей стране войну.

Ани Лорак (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram знаменитость в канун Международного дня защиты детей объявляет благотворительный сбор. Скандальная экс-украинка дает призыв финансово помочь российскому фонду, который как бы заботится о домах-интернатах. Но РФ, как страна-агрессор каждый день терроризирует мирных украинских граждан, в войне гибнут невинные люди. От рук оккупантов пострадали, в том числе, и украинские дети.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Мое детство прошло в школе-интернате, я не понаслышке знаю проблемы и трудности детей. Мечтаю, чтобы каждое детское сердце было согрето теплом и заботой. Давайте поможем детям, которым нужна наша поддержка", — пишет скандальная исполнительница.





При этом фонд, для которого изменница Лорак агитирует перевести деньги, помогает детям, страдающим от военных действий на Донбассе. Здесь утверждают, что дети потеряли родных и свои дома именно из-за "украинских снарядов". Именно так певица отбеливает преступления оккупантов на территории Украины, выполняет тезисы российской пропаганды о том, что "восемь лет бомбили Донбасс" и дискредитирует ВСУ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России массово отменяют концерты предательниц Лорак и Повалий. Бывшие отечественные звезды, отрекшиеся от своей страны, чтобы иметь себе заработки в кровавых рублях, становятся непрошеными гостями и в России. Концерты Ани Лорак и Таисии Повалий массово запрещают уже не первый месяц. Певицам отказывают, тем самым лишая их возможного заработка.