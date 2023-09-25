Ани Лорак в прямом эфире пожаловалась на травлю украинцев

Бывшая украинка Ани Лорак, участвовали в эфире "Центрального телевидения" российского канала и жаловалась на травлю жителей Украины. Она называет это несправедливым и заметила, что плакала от отчаяния.

Ани Лорак (фото из открытых источников)

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Звезда вошла в этот образ и чуть не плача, рассказывала, какую боль ей причиняет хейт со стороны украинских граждан. Певица говорит, что он необоснован. Однако следует заметить, что Каролина более полутора лет никак не реагирует на полномасштабную российскую войну на родине. Она не осуждает военное вторжение на территории родной Украины, и в настоящее время как выступала, так и выступает в РФ.

Ревела от отчаяния и несправедливости. Мне было очень сложно, потому что я тоже человек, а прежде всего женщина, и меня сильно ранит, когда это необоснованно. Мне помогает семья, моя дочь, мама и поддержка зрителей. У меня на концерте был аншлаг, и люди все равно звонят по телефону и просят меня выступить в разных городах – это меня и держит", – заявляет певица.

Ввиду неоднозначной позиции ей не рады ни в родной стране, ни в РФ. Но недавно Лорак выступала как член жюри на шоу "Ты — супер" в РФ. По этой причине там началась новая волна хейта. Жители РФ призывают гнать опальную певицу метлой.

Поэтому ведущий шоу позвонил по телефону руководителю федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину, чтобы он проверил певицу на причастность помощи ВСУ. Бородин ответил, что Лорак "чиста перед Россией".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России завершили проверять украинскую предательницу Лорак .