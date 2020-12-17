Анна Курникова показала подросших двойняшек от Иглесиаса

Анна Курникова и Энрике Иглесиас (фото из открытых источников)

Популярный певец Энрике Иглесиас и российская теннисистка Анна Курникова, ведут "закрытый" образ жизни и мало говорят о своей семье, но иногда они радуют подписчиков снимками своих маленьких детей.

В среду, 16 декабря, их двойняшкам Люси и Николасу исполнилось три года и по этому случаю российская спортсменка опубликовала в своем Instagram их фотографии. Она не стала оставлять под постом длинный текст, лишь поставила цифру 3 и смайлик в виде сердечка. Оба малыша смотрят в камеру и мило улыбаются.

Подписчики Анны бурно отреагировали на снимки их с Иглесиасом подросших детей и стразу проанализировали, кто из детей на кого похож больше. "Девочка — папина, мальчик — мамин. Классика", "Как время быстро летит", "Два милых совершенства!", "Папина доча", "Всё самое лучшее от родителей", — прокомментировали фолловеры.

Энрике Иглесиас также оставил комментарий в виде сердечка под снимками своих двойняшек, а вот публиковать фотографий детей на своей странице в социальной сети не стал.

Напомним, что известный испанский исполнитель Энрике Иглесиас уже долгое время встречается с Анной Курниковой. Информации о том, что они связали себя узами брака нет, то это не мешает им быть счастливой семьей, особенно, когда у них растут такие замечательные дети. К слову, в январе 2020 года Анна родила певцу еще одну дочь, которую назвали Мэри (Маша). О беременности российской спортсменки стало известно, когда она была на 9-м месяце.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Энрике Иглесиас признался, что с появлением третьего ребенка в семье он старается максимально помогать своей возлюбленной, поэтому с легкостью меняет подгузники и кормит младшую дочь. И хоть справляться с тремя детьми тяжело, певец признался, что для него это бесценный опыт.

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