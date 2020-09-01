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Ариана Гранде установила в Instagram новый рекорд

Круче Арианы Гранде только Роналду

сегодня, 16:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярная исполнительница Ариана Гранде, которую больше всех слушали на Spotify в начале года, установила в социальной сети Instagram новый рекорд. Артистка стала первой женщиной, набравшей 200 миллионов подписчиков. Об этом сообщает издание Worldnewj.

Среди мужчин лидером по количеству подписчиков в Instagram является португальский футболист Криштиану Роналду, который набрал 200 млн фолловеров еще в начале 2020 года. Сейчас за жизнью спортсмена следит 237 млн человек.

Ариана Гранде установила в Instagram новый рекорд

Ариана Гранде | Teen Vogue

Ариана пока никак не прокомментировала свой рекорд в социальной сети, но такая заинтересованность ее жизнью, говорит лишь о том, что она очень популярна и интересна многим пользователям.

Артистка часто делиться с подписчиками яркими кадрами своей личной жизни, публикует различные видео и показывает фанатам своих домашних любимцев.

К слову, по количеству подписчиков в Instagram Ариана Гранде обогнала модель Кайли Дженнер, у которой 193 млн фолловеров и певицу Селену Гомес, на которую подписано 90 млн человек.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие знаменитости больше всего зарабатывают в Instagram.


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